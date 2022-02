Ancelotti lo sabe, el rol de Valverde en Chamartín provoca 3 cambios

Este es el cuarto año de Fede Valverde vistiendo la camiseta del Real Madrid. Desde que se hiciese un sitio en el quipo con Solari el papel del uruguayo ha ido aumentado progresivamente hasta este año. Zinedine Zidane contaba mucho con él centrocampista y para Ancelotti es pieza clave en la plantilla madridista. El único inconveniente del ‘pajarito’ en la entidad blanca es que ha tenido que empezar su carrera en el Santiago Bernabéu coincidiendo en el tiempo con el trío Modric, Casemiro y Kroos, y quitarle el puesto a cualquiera de los tres es muy complicado.

Para el técnico italiano Fede Valverde es importante dentro de la plantilla, sabe que cuando él salta al campo el Madrid tiene otra energía, juega más en campo rival y es más directo, pero que juegue de inicio es muy difícil tal y como están rindiendo los titulares a día de hoy. Por ello, si inclusión en el once que comience el partido implicaría 3 cambios importantes en el esquema.

El primero de todos sería prescindir de uno de los tres futbolistas que forman la medular a día de hoy: Modric, Kroos, Casemiro. Algo que parece poco probable que suceda teniendo en cuenta lo poco que le gusta cambiar las cosas a Ancelotti si le están saliendo bien. La temporada comenzó para el ‘pajarito’ jugando en la posición del alemán por su lesión de pubalgia y su rendimiento fue tan alto que hasta llegó a ser el único jugador de la plantilla que había jugado desde el principio en todos los partidos disputados por el Real Madrid. Pero como se ha dicho, sacar del campo a cualquier de los tres, es muy complicado.

El segundo cambio que podría suceder trata de una situación que ya se produjo cuando Toni Kroos se recuperó de su lesión y recupero su puesto en detrimento de Valverde. Por aquel entonces el charrúa era tan importante en el esquema que la solución de ‘Carletto’ fue situarle en la banda derecha del ataque madridista junto a Vinicius y Benzema, posición que hoy parece ser de Marco Asensio y Rodrygo.

Por ultimo y en tercer lugar, aunque menos habitual Fede Valverde también ha jugado en la posición de lateral derecho esta temporada.

Ya lo dijo el jugador en una entrevista:” Correré hasta que me revienten las piernas”, y así fue, lesión del uruguayo que tuvo que parar durante un tiempo. Durante su ausencia otros jugadores de la plantilla como Camavinga, Isco o Lucas Vázquez han realizado su papel a la perfección, pero no tienen la garra y la energía del charrúa. Por ello, si Ancelotti no quiere que el jugador pierda esas ganas por triunfar con la elástica madridista tiene que darle de nuevo esa confianza que tenía al inicio en él. Pero ello implicaría hacer un el esquema uno de los 3 cambios mencionados.