Ancelotti no confía en él, pero su talento deja en evidencia a Rodrygo: será una estrella mundial

La apabullante victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo celebrado en la tarde de ayer en el Santiago Bernabéu dejó a Arda Güler como uno de los protagonistas del choque. Solo disputó los minutos finales del encuentro, pero fue tiempo suficiente para que el joven futbolista turco anotara su primer con la elástica blanca en lo que podría suponer un punto de inflexión en su paso por el club.

Es cierto que, en Madrid, con la mirada puesta en que Kylian Mbappé y Endrick llegarán al equipo en verano para fortalecer la línea ofensiva mesta contemplando ceder a Arda Güler a un equipo en el que sí pueda disfrutar de continuidad, sobre todo porque Carlo Ancelotti no termina de confiar en él, pero su gol ante el conjunto gallego dejó muy claro, ya no solo que puede ser importante en los meses que restan de temporada, sino que el rendimiento de Rodrygo Goes está siendo muy decepcionante.

Sí, porque si ya las actuaciones del internacional brasileño (solo 2 goles anotados en LaLiga en los últimos 4 meses) venían colocándole en la rampa de salida del club como gran damnificado por el fichaje de Kylian Mbappé, un fichaje que parece ser cuestión de tiempo, el sublime nivel ofrecido por Brahim Díaz y estas pinceladas de crack mundial de Güler dejan en el alambre al dorsal ‘11’.

Hay que decir aquí que Rodrygo sigue contando con mucha confianza por parte de su entrenador, confianza de la que no dispone Arda Güler, pero el atacante otomano dejó claro que puede ser de mucha más ayuda que el brasileño.

⚪️🇹🇷 Arda Guler: "I’m very happy to be at Real Madrid. It’s the best club in the world and, although it’s difficult, I believe I have the quality and character to overcome it".



"It’s been a difficult season so far, but I hope better things come after this goal". pic.twitter.com/CRMzy2pHBW