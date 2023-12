Ancelotti no confió en él y salió del Bernabéu, pero ya tiene el OK para volver como 4º central

A pesar de que Jesús Vallejo fue uno de los futbolistas que salieron del Real Madrid el pasado verano, la presencia de otros defensas como Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández propulsó que Carlo Ancelotti diera su beneplácito a otra despedida, la de Rafa Marín.

El joven central formado en las categorías inferiores del Real Madrid siempre ha estado considerado, durante su paso por La Fábrica, uno de los jugadores con mayor proyección, pero la dura competencia existente en la primera plantilla blanca dilapidó, al menos el verano pasado, sus opciones de hacerse un hueco en el proyecto que está dirigiendo Ancelotti.

De esta forma el Alavés se comenzó a mostrar muy interesado en recibir al futbolista sevillano en Mendizorroza y, aunque Marín comenzó la campaña ocupando un rol secundario, no tardó en exceso Luis García Plaza, técnico del conjunto babazorro, en comenzar a apostar por él dadas las carencias que mostraron aquellos defensas que durante el mes de agosto recibieron más oportunidades.

Hay que esclarecer que Real Madrid y Deportivo Alavés cerraron un acuerdo por Rafa Marín en calidad de cedido durante una campaña y sus buenas actuaciones en el equipo vitoriano es lo que hoy potencia su candidatura para ser el cuarto central del conjunto blanco en la temporada 24/25.

Aunque Ancelotti no confió lo suficiente en él para formar parte de sus filas, hay varios condicionantes que alimentan el regreso del central de 21 años al Santiago Bernabéu una vez haya finalizado la presente campaña: el italiano dejará de ocupar el banquillo merengue, Nacho Fernández finaliza contrato, no renovará y se marchará del club tras toda una vida defendiendo la elástica blanca y, por último, Florentino no tiene en mente realizar un desembolso elevado en la incorporación de un central.

Aquí hay que recalcar que el plan del presidente mira a destinar los fondos del club a la llegada de dos nuevos laterales, siendo Alphonso Davies y Jeremie Frimpong las alternativas que más gustan en Concha Espina, y un delantero, como bien podría ser Kylian Mbappé.