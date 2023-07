Ancelotti se adjudica otro CR7 con Kylian Mbappé: amenazado el reinado de Vinicius en el Bernabéu

En las oficinas del Santiago Bernabéu no esperaban un verano con tanto movimiento como el que se presenta. Los de Chamartín, conscientes de que la situación con Mbappé estaba caliente pero no tanto, aguardaban a algún movimiento menor. Sin embargo, con el estallido del caso Mbappé y su más que posible fichaje por el Real Madrid, los blancos cambian una planificación que podría alterar mucho el nuevo orden del vestuario blanco.

En su segunda etapa como entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti ha sido capaz de crear un Real Madrid muy distinto al de la era Cristiano Ronaldo. El conjunto blanco fue un equipo mucho más coral donde no había un jugador que se llevara todos los focos como sí que sucedía cuando el astro portugués era jugador del Real Madrid. En este sentido, Vinicius Jr fue el jugador con mayor protagonismo de los que forman la plantilla blanca, algo que cambiaría por completo con el fichaje de Kylian Mbappé.

La estrella francesa del PSG ha demostrado que no se siente cómodo si no es el centro de atención en su equipo. El galo ya dejó claro que, por mucho que llegara Messi y que Neymar fuera la gran figura del equipo, tenía que ser él, la pieza angular del proyecto parisino. En este sentido, su desembarco en la capital de España podría comprtar un primer gran conflicto entre el mismo Mbappé y la plantilla blanca, la cual no aceptaría un carácter así.

Encaje perfecto en lo deportivo

Si bien es cierto que el choque de personalidades puede ser un problema en el Real Madrid, también se debe tener en cuenta que en lo puramente futbolístico, el francés entra a la perfección en los esquemas de un Ancelotti que necesita de un nueve capaz de marcar diferencias y de aprovechar todo lo generado por Rodrygo y Vinicius por las bandas.

Por otro lado, con el francés en el campo, el Real Madrid podría alejar la atención de las defensas en un Vinicius que, por su desequilibrio natural, tiende a jugar con un marcaje de más de un hombre, algo que con Mbappé cerca, no se podrán permitir con tanta facilidad sus rivales.

Así pues, Carlo Ancelotti tendrá más trabajo en cuanto a la gestión de egos que por lo deportivo, ya que donde Mbappé genera más conflictos es en el vestuario, ya que en el campo, su talento lo hace una apuesta segura.