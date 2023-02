Colapsa el nuevo Santiago Bernabéu, el momento del adiós de Benzema lo saben él y el club

Karim Benzema -más allá del excepcional nivel mostrado por Thibaut Courtois, por Vinicius Júnior y por la defensa blanca, además de, entre otros, Modric, Valverde y Kroos- fue crucial en la consecución de LaLiga y la Champions League de la temporada pasada, de ahí su Balón de Oro. Pero no solo eso, El Gato lleva siendo el líder desde hace bastante más tiempo en el Santiago Bernabéu, sin embargo todo lo bueno acaba y el jugador y el club saben cuándo será su adiós.

Dígase una cosa de Benzema: sigue el rastro en la entidad merengue de Zinedine Zidane y consciente de su nivel y de lo que aporta, lo cual es único, al Madrid, solo quiere estar de cabeza de cartel cuando sea plenamente diferencial, por lo que se echará a un lado si percibe que ese nivel ya no es alcanzable. A sus 35 años, cree que puede ser el número uno del actual campeón de Europa durante toda esta temporada y la que viene, la 23/24.

Adiós en la 24/25

Tras ese horizonte y salvo sorpresa mayúscula: es decir, que no aparezcan las lesiones de forma recurrente y que se sienta fresco para mantener el nivel, lo que lo llevaría a los 37 años, prefiere no seguir, no renovar, irse de cara a la 24/25. El Madrid, al menos, ya tiene plan en esa fecha, Endrick, sin embargo dado que ambas partes, el francés y el club, están de acuerdo en las fechas y las condiciones, el pacto se acomete de común acuerdo. O lo que es lo mismo, al Madrid le viene bien ese límite que se marca el goleador.

Soluciones

Tengan en cuenta que sí existe una clausula de salida de Erling Haaland del Manchester City, una muy concreta y favorable para quienes quieran acometer su fichaje precisamente ese verano. Además, también es cierto que Kylian Mbappé puede irse en junio de 2024 si el lo desea, sin consultar al Paris Saint-Germain, de modo que Florentino y el club blanco ya manejan esas dos vías ilusionantes y desde luego de nivel para suplir a Benzema; otra cosa es que la salida de uno de los mejores delanteros centros de la historia del fútbol moderno y el segundo máximo goleador de la historia del Madrid no vaya a ser fácil.