Ancelotti se topa con 2 frentes caóticos en el Bernabéu: 55 millones

El parón de selecciones ha servido para que algunos jugadores hayan retomado la confianza perdida durante las últimas semanas por su poca participación en Chamartín y Eden Hazard y Luka Jovic bien podrán ser dos buenas pruebas de ello, especialmente el belga. A pesar de que los dos futbolistas han dejado más sombras que luces desde que llegaron a Concha Espina, han sido convocados continuamente tanto por Roberto Martínez como por Dragan Stojković, sus seleccionadores.

Eso sí, aunque han contado en estos compromisos internacionales con más minutos de los que habitualmente están teniendo en el Real Madrid, sobre todo desde que Carlo Ancelotti regresó a Concha Espina, sus prestaciones no han terminado de ser las mejores y eso supone un gran dilema para el entrenador trasalpino y para el propio Florentino Pérez.

El conjunto blanco tiene en mente realizar varias incorporaciones de nivel el próximo verano para dotar al equipo de ese salto de calidad que quizá en las últimas campañas le ha faltado y, como es obvio, ese objetivo del club conllevará un desembolso nada despreciable, algo que implica tener que dar salida a varios de los jugadores que forman parte de la actual plantilla merengue.

En este sentido, Jovic y Hazard son dos de los futbolistas que llevan sonando durante los últimos meses para formar parte de ese elenco de salidas del Bernabéu, pero Florentino no logrará rescatar la cifra deseada si Ancelotti no cuenta con ellos de una forma continua. Es cierto que su competencia directa, Karim Benzema y Vinícius Júnior, está a un nivel excelso y difícilmente el brasileño y el francés serán relegados del ‘11’, pero el balcánico y el belga ni siquiera están contando como un plan B de garantías y esta campaña entre ambos únicamente han acumulado 500 minutos disputados, una cifra que supone un motivo de preocupación para Florentino: si no juegan, las ofertas venideras no serán lo suficientemente llamativas.

Según la información que manejamos en Don Balón, la intención del presidente es obtener 55 millones por la venta de ambos jugadores el próximo verano y poder facilitar de esa forma la puesta en marcha de los fichajes que sopesa la directiva, por lo que mucho deberá cambiar la dinámica de Jovic y Hazard para poder rescatar esa cantidad.