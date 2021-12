Bin Salmán y 50 millones en la mesa atizan a Florentino: el crack duda

Enero está a la vuelta de la esquina y muchos jugadores están valorando la posibilidad de anticipar sus salidas al mercado invernal por dos motivos claramente diferenciados: o bien para buscar los minutos de los que actualmente no disponen o, por el contrario, para dar un salto de calidad en sus carreras y recalar en algún club con mayores aspiraciones. En este sentido, Aurélien Tchouaméni es uno de los jugadores llamados a dar un giro radical en sy trayectoria cuanto antes y Bin Salmán quiere brindarle esa oportunidad por delante del resto de colosos, es decir, poniendo sobre la mesa una oferta que supere a las demás, una oferta que, según han afirmado los últimos medios, alcanzará los 50 millones.

El Real Madrid es uno de los clubes europeos que tiene al centrocampista francés entre sus alternativas de cara a la temporada 22/23, pero por la cabeza de Florentino no pasa desembolsar una cifra tan alta en el mercado invernal a no ser que sea para lanzarse a por Kylian Mbappé, algo que no parece que vaya a suceder.

Eso sí, aunque el magnate saudí del Newcastle quiere comenzar a componer un equipo de ensueño cuanto antes, hay una traba que podría echar por tierra sus ilusiones: el conjunto blanquinegro actualmente es el decimonoveno clasificado de la Premier League y The Magpies ya se sitúan a cinco puntos de la salvación. El factor deportivo podría jugarle una mala pasada a Mohamed Bin Salmán en su proyecto millonario y, por mucha solvencia económica que tenga disponible para realizar incorporaciones, muchas de ellas podrían echarse atrás si el conjunto dirigido por Eddie Howe, quien llegó hace escasos días al club, no revierte la situación próximamente.

En lo que atañe a Tchouaméni, el mediocampista del AS Mónaco está realizando una temporada descomunal y su excepcional nivel le ha bridando incluso la oportunidad de debutar con Les Bleus de la mano de Didier Deschamps, donde también ha cuajado buenas actuaciones y donde ya ocupa un puesto fijo.

Por ende, si nada se tuerce el futbolista tendrá en enero una vía de escape para proseguir su carrera, pero el resto de tentativas, especialmente la que protagoniza Florentino, podrían resultarle más atractivas, aunque eso implique esperar a verano para dar el salto de calidad en su carrera.