Ancelotti y Florentino avisan en Valdebebas: ni Mbappé ni Sergio Ramos

Cuando Kylian Mbappé se negó una y otra vez a renovar con el Paris Saint-Germain lo hizo con conocimiento de causa: quería marcharse al Real Madrid, el problema fue, como ya hemos advertido en otras ocasiones, que el club blanco y el jugador se equivocaron en los tiempos y en el rival, el PSG, que se negó en redondo a dejarlo salir. Luego el cambio de rumbo se cuenta solo. El caso Mbappé ha tenido ecos en diferentes jugadores y ligas, y aún hoy saca de sus casillas a gigantes de Europa, sin embargo, Ancelotti y Florentino advierten: el Madrid no se plegará a ello.

Ousmane Dembélé con el Barcelona, Robert Lewandowski con el Bayern de Múnich (aunque en diferentes circunstancias), N’Golo Kanté con el Chelsea o el mismo Sergio Ramos con el Real Madrid son ejemplos de estrellas que han presionado a sus equipos con el fin de sonsacar un contrato mejor, buscar una salida más beneficiosa o, en el peor de los casos, desestabilizar al club con respecto al crack en cuestión. El Madrid no va a pasar por ello.

Habló al respecto en la previa del partido de Copa del Rey de los blancos ante el Cacereño Carlo Ancelotti, enfocando su mirada en Toni Kroos y las vueltas con su renovación, ya que fue preguntado por él, y dejó claro que el club y él mismo están tranquilos: el Madrid, como sucedió con Casemiro, no va a retener a nadie que no quiera jugar en el Madrid, sea este su último año de contrato, como ocurre con el alemán o Asensio, o estando bajo presión de una oferta externa, como sucedió con el brasileño. Dicho de otra forma, en el Madrid se juagará porque hay deseo de hacerlo, no obligación y desde luego bajo las condiciones económicas que fije la propia entidad de Concha Espina.

De modo que el baile al que jugó Mbappé con el PSG y el Madrid no va a repetirse en la casa blanca, porque ningún jugador lo vale. Entiéndanos, hay jugadores valiosísimos para la entidad y la grada, pero el club está por delante. Y este mensaje lo lanza el Real Madrid como institución, y lo hace desde el conocimiento de que la entidad merengue ha ganado con estos y aquellos cracks, estuvieran unos u otros. Parece ser que la política es clara: el que quiera ir a Madrid con el cuento de la presión terminará saliendo por la puerta de atrás; por cierto, como le sucedió al camero. Tensar la cuerda contra Florentino no es buena idea. Aviso a navegantes.