Ansu Fati y Gerard Piqué ‘dudan’ de Xavi: primero, la Europa League

Si nos asomamos al balcón de LaLiga y pese al efecto Xavi Hernández, que debe cambiar la dinámica del Barça, es posible que Ansu Fati y Gerard Piqué, dos estandartes actuales del club, uno de pasado y otro de futuro, puedan dudar de fijarse cotas tan altas como a las que aspira el míster catalán, al menos en un corto espacio de tiempo. Xavi nos se conforma con menos que la victoria y luchar por los títulos, pero la verdad es que antes hay que ganarse incluso ‘la Europa League’.

Cualquier horizonte para el Barça es ahora un reto, quizá con la excepción de una Copa del Rey que aún no ha empezado. En la Champions League es cierto que los culés están a solo una victoria de los octavos de final, la que deben conseguir frente al Benfica el próximo martes 23, donde también les podría valer el empate, aunque es peligroso. Sin embargo no hay que olvidar que todo lo que no se ganar a los lusos les deja casi fuera de octavos y que la primera plaza se les ha ido (prácticamente), por lo que la siguiente fase, ya de eliminatoria, de llegar, deparará casi con toda probabilidad un coco.

Pero la perspectiva de la Liga de Campeones, aún siendo a un partido, es más halagüeña que la de LaLiga, donde al Barça en pleno mes de noviembre se le ha complicado mucho hasta entrar en puestos de Champions League, de ahí las dudas de Fati y Piqué. El líder de Primera División, la Real Sociedad, con un partido más, posee 28 puntos, once más que los culés, mientras que el Real Madrid y el Sevilla poseen 10 más que el Barça. Parece complicado pensar que esa renta se les vaya a merengues y sevillistas (veremos si los vascos aguantan), y tanto por perder muchos puntos ambos conjuntos como porque el Barça los gane todos.

De modo que tres equipos ya le sacan una distancia considerable al Barça, pero es que la última plaza de Champions League la ocupa el Atlético de Madrid, vigente campeón de liga, el cual supera en 6 puntos al Barça, una renta que tampoco será sencilla de remontar. Betis (21) y Rayo Vallecano (20) transitan por los puestos de Europa League, mientras que Osasuna (19) y Athletic Club de Bilbao (18) están por delante del equipo de Xavi, el Valencia y el Espanyol, todos ellos con 17 puntos. Y el próximo partido es el derbi catalán… O lo que es lo mismo, para aspirar a cotas más altas y después a la excelencia, el Barça ha de superar a rivales y obstáculos muy acuciados, y el tiempo y los puntos juegan en su contra. Y ya se sabe, sin margen, aparecen las dudas.