Xavi Hernández recupera su mejor as contra Ancelotti: duelo de cracks

El calendario del FC Barcelona no otorga respiro a los de Xavi Hernández, que visitan en unas horas al Granada en liga antes de poder centrarse por completo en el encuentro de semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid. El técnico azulgrana ha asegurado que no piensa todavía en su primer Clásico en el banquillo, dando mucha importancia a los tres puntos que estarán en juego ante el cuadro nazarí para continuar en su lucha particular por volver a colocarse en puestos europeos. Además, en su análisis del choque ha dejado otro titular importante de cara al futuro inmediato del conjunto azulgrana, asegurando que Ansu Fati volverá a estar disponible para enfrentarse a los de Carlo Ancelotti.

En el Nuevo Los Cármenes no estará el 10 azulgrana, dado que el FC Barcelona no quiere arriesgar lo más mínimo con su recuperación, por lo que esperan que se encuentre al 100% para el encuentro ante el Real Madrid. Una pieza fundamental para el ataque del conjunto azulgrana, que podrá volver a contar con el que a priori es su gran galáctico de cara al futuro y en el que Xavi tiene puestas todas sus esperanzas para recoger el testigo de Leo Messi como líder del equipo: “Por el precedente que tuvo, hemos preferido esperar a que esté al 100% porque si no lo perderíamos para toda la temporada. No es lo que queremos. No correremos riesgos” explicó el entrenador del Barça.

Por lo tanto, se podrá volver a vivir un duelo en el terreno de juego entre las dos grandes promesas de LaLiga entre Ansu Fati y Vinícius Júnior; que teniendo en cuenta la gran temporada del brasileño promete muchas emociones. Dos perfiles de futbolistas similares en cuanto a que tienen un potencial sensacional, un gran desborde y tras la evolución del jugador del Madrid, ambos cuentan también con mucho gol. Todos los focos se centrarán en ambos para el encuentro de la Supercopa, siendo posiblemente los dos factores decisivos del encuentro en ambas áreas con el permiso de otras estrellas como Karim Benzema o el también recuperado Memphis Depay, que sí estará en Granada.

En Can Barça esperan continuar con la línea ascendente en cuanto a sensaciones de las últimas semanas, consiguiendo ganar en Granada antes de centrarse por completo en el primer Clásico de Xavi Hernández al frente del conjunto azulgrana. El encuentro frente a los de Carlo Ancelotti será una verdadera prueba de fuego para medir la evolución de los culés desde la llegada del técnico catalán, poniendo además su gran as sobre el terreno de juego, con el regreso de Ansu Fati a punto para tratar de conseguir hacerse con el primer título de la temporada.