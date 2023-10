Antoine Griezmann encumbra al Atlético de Madrid con 3 goles y Sergio Ramos bloquea al Real Madrid

Antoine Griezmann colocó al Atlético de Madrid en el segundo puesto de la clasificación de La Liga con su hat-trick ante el Celta de Vigo. De esta forma, el equipo colchonero está a tan sólo 3 puntos de igualar al Real Madrid en la tabla con un partido menos disputado.

El partido se encarriló en la primera media hora del encuentro para el equipo de El Cholo Simeone tras la expulsión de Iván Villar por cometer un penalti sobre Álvaro Morata, penalti que transformó Antoine Griezmann y que sería su primer tanto de la noche. Tras ello, el equipo de El Cholo Simeone comenzó a sentirse más cómodo en el campo después de unos minutos difíciles como reconoció Simeone en las redes sociales de club: "Ellos fueron incisivos, sobre todo en los contragolpes, pero tuvimos paciencia y creo que la expulsión, el penal y el cambiar el sistema nos favoreció para estar mejor dentro del campo".

Así, el Atlético de Madrid pudo correr, aprovechar y matar el partido a través de contraataques. Griezmann completó su hat-trick con un centro en el que se resbaló y el balón salió dirigido a la portería rival sorprendiento a Vicente Guaita -portero del Celta de Vigo-, y, más tarde, con un pase de la muerte de Nahuel Molina. El francés se coloca de esta forma a tan sólo 8 goles de convertirse en el máximo goelador de la historia del Atlético de Madrid, un récord que pertenece a Luis Aragonés con 172 goles.

Sergio Ramos bloquea el triunfo del Real Madrid

Era el día de Sergio Ramos y no decepcionó. El defensa se enfrentaba a su ex equipo, aquél con el que hizo historia, y fue fundamental para que el partido acabase en un empate a 1. El central estuvo a un nivel altísimo, propicio el gol en propia de David Alaba y, además, evitó un gol de Jude Bellingham cuando la portería del Sevilla estaba vacía. Así, el de Camas cortó una racha de 4 victorias seguidas del Real Madrid -3 en La Liga y 1 en Champions League- y logra 1 punto valiosísimo para un Sevilla que no ha empezado bien la temporada.