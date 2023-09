Bofetón de Xavi a Simeone y a Pep Guardiola: ni el ‘The Best’ golpea tan duro como estos fichajes

El Barça sigue su camino impasible hacia un nuevo título liguero. Los de Xavi han comenzado la liga invictos y, pese al tropiezo inicial en forma de empate contra el Getafe, los culés han demostrado que los fichajes han sido claramente para mejorar y seguir creciendo como colectivo. En este sentido, el último partido contra el Real Betis ha dejado muy en alto a Xavi en comparación con Simeone y Guardiola.

De estar apartados a brillar en su debut

El choque ante el Betis dejó el debut como titulares de Joao Félix y Joao Cancelo. Los lusos, como ya os contamos en Don Balón, partieron como falso extremo y lateral derecho respectivamente, en un duelo donde ambos fueron capaces de marcar diferencias como hacía tiempo que no podían hacer en sus anteriores clubes.

El partido de Joao Félix debería hacer que Simeone se replantee muchas cosas. El luso cuajó un auténtico partidazo jugando a caballo entre el centro del campo, el extremo y la mediapunta. Fútbol ofensivo total el del Menino de Ouro, que fue capaz de sumar su primer gol como azulgrana y de regalar el tanto de Lewandowski con una genialidad digna de un crack como lo es él, al dejar pasar un balón para que el polaco rematara a placer.

Por su parte, Cancelo demostró a Guardiola que el fútbol va más allá del carácter de cada uno. Y es que, perder a un jugador por desavenencias personales nunca es una decisión buena para el club. El luso es, sin lugar a duda, el mejor del mundo en su posición, pues es capaz de hacerlo todo, en ataque aporta juego interior, exterior, desborde, combinaciones rápidas, llegadas a línea de fondo y todo lo que le quieras pedir. Además, Cancelo acabó sumando un tanto para cerrar un debut como titular para enmarcar y dejar señaladísimo a Pep Guardiola al igual que Diego Simeone.

Semana redonda para Xavi

El técnico egarense viene de ser nominado para el premio The Best al mejor entrenador, un logro que le sirvió para reivindicar su figura. Sin embargo, no hay nada mejor que hacerlo con hechos, lo cual, con los extraordinarios debuts de dos jugadores menospreciados por Guardiola y Simeone, ha dejado más que claro que Xavi es uno de los grandes.