Aparecen el club Champions y el entrenador que convencen a Nico Williams y acaban con el Barça

Muy probablemente no vamos a obtener una certeza sobre el futuro de Nico Williams y su posible marcha del Athletic Club hasta junio, y, aun aceptando esa premisa, eso no significa que no le convenzan ya al extremo pamplonés ciertas ofertas.

Una muy concreta es tan jugosa que echaría por tierra las labores del FC Barcelona en la dirección del jugador de banda del cuadro rojiblanco, y es justo la que le enseña Ernesto Valverde a raíz del gran momento del propio Athletic Club de Bilbao, la firmaría mañana Nico.

¿Cómo decir que no si lo consiguen?

¿Alguien duda de que Nico Williams se quedará al final de temporada en el Athletic Club de Bilbao si los bilbaínos siguen su actual buen momento de forma y logran con ello una de las cuatro plazas que dan derecho a jugar la Liga de Campeones la temporada que viene, vía LaLiga EA Sports?

Pues no cabe tenerla, porque Nico y Valverde habrían llegado a un acuerdo verbal por el cual, si el Athletic logra mantener su sensacional nivel y, particularmente, consigue, además de títulos, clasificarse para la Champions League, el extremo internacional con España no se marchará ni al Barça, ni al Arsenal, ni al Chelsea, ni a ningún otro equipo.

El reto es enorme; el premio, doblemente jugoso

Por tanto, para los seguidores rojiblancos, pero especialmente el técnico, el crack y sus compañeros ya tienen sobre la mesa un importante y complejo reto que conlleva doble premio: si logran uno de los cuatro billetes para la UCL 25/26, el Athletic Club será doblemente feliz por ello y porque conservará a Nico.

Por el contrario, cabe preguntarse si existe riesgo de fuga si no se alcanza esa meta, y lo cierto es que la respuesta es clara: sí, bastante. Nico ha resistido la llamada externa esta temporada porque su estatus ha sido fuertemente reforzado en la entidad de San Mamés, pero sigue teniendo muchos pretendientes, entre ellos el Barça, y la mayoría de ellos luchan por los grandes trofeos colectivos, de modo que solo ese salto al frente dará garantías a los hinchas de La Catedral de seguir viendo correr por la banda izquierda al potente jugador pamplonés durante la temporada 25/26.