Aprobación de Varane y Casemiro para fichar al defensa uruguayo, un ídolo en Madrid como Griezmann

Ya se han disputado cinco jornadas de la Premier League y una de las conclusiones más reseñables de los encuentros vividos hasta la fecha es el bajo estado de forma que atraviesa el Manchester United. Los de Erik ten Hag han generado más que dudas en este primer mes de competición y, con el estreno en Champions League ante el Bayern de Múnich a la vuelta de la esquina, en Old Trafford se temen lo peor con las sensaciones mostradas en los primeros compromisos ligueros.

No se puede negar que la falta de creatividad en el centro del campo, a pesar de la presencia de Casemiro, Bruno Fernandes o Mason Mount, es uno de los problemas que están lastrando al equipo, pero la línea defensiva sigue mostrando una debilidad que choca de frente con el alto desembolso realizado por el club para poner fin a esto.

Cabe señalar, a colación de esto, que el nivel de Raphael Varane no están resultando nada despreciables, pero el francés no ha encontrado ese compañero de batallas con el que formar una dupla consistente y fiable en el eje central y no ha tardado el Manchester United en situar a José María Giménez como la prioridad para fortalecer la zaga.

El central del Atlético de Madrid, un ídolo de la afición y un jugador tan importante para Diego Pablo Simeone como Antoine Griezmann o Koke Resurrección, tiene contrato en vigor con el conjunto colchonero hasta el 30 de junio de 2025, pero esta no es la primera vez que el futbolista gana pretendientes en la Premier League ya que el Chelsea, hace un par de campañas atrás, trató de cerrar su incorporación por el mismo motivo que ha conducido a los red devils a trazar este plan de futuro.

Todavía restan varios meses para que la ventana de transferencias permita realizar movimientos, pero son evidentes los alicientes que incluye esta operación para tener el visto bueno de todas las partes involucradas: en primer lugar, el United se haría con un defensa que, a pesar de sus reiteradas lesiones, ha demostrado ser uno de los mejores en su posición; además, el Atlético de Madrid podría obtener por su venta una cantidad cercana a 40 millones, evitando así que el charrúa abandone el Metropolitano en 2025 a coste cero; y, por último, el jugador tendría la oportunidad de ser importante en un proyecto que no termina de despegar y en el que mejorará sus condiciones salariales de forma sustancial.