¡Arde el Barcelona! Messi, harto de Laporta: mensaje y relación rota

La salida de Leo Messi del Fútbol Club Barcelona fue dolorosa. Para todos, no solo para LaLiga, que veía cómo perdía a uno de sus estandartes de los últimos años, sino para los aficionados, que se quedaban sin su principal estrella, para el club, que no podía retener al argentino, y para el jugador, que tenía que cambiarse de domicilio con la vida ya hecha en la ciudad condal. Pero aquella marcha del ‘10’ el verano pasado aún sigue coleando y hay una guerra abierta y que parece que no va a cerrarse nunca entre el astro y el actual presidente de la entidad, Joan Laporta.

Según publica el Diario Marca tanto el propio Leo Messi como el entorno del jugador están completamente hartos y hastiados de tener que aguantar declaraciones e insinuaciones constantes por parte de Joan Laporta. Cada vez que el presidente del Barça habla de manera pública deja algún recado que en la familia Messi no gusta y consideran como un ataque para tratar de dejar mal al actual jugador del París Saint Germain tras su salida del Camp Nou el pasado verano.

La última insinuación a la que se refieren en el círculo de confianza del argentino corresponden a unas declaraciones recientes de Laporta en las que decía que si Leo Messi quiere volver alguna vez a jugar en el Barça tendría que hacerlo como hombre libre. De esta manera, el presidente abrió la puerta a un posible retorno del crack al conjunto culé cuando es una opción que, según apuntan desde el entorno de Leo, está completamente descartada y más aún viendo las constantes insinuaciones del máximo mandatario blaugrana.

Consideran, según Marca, que Laporta no está siendo respetuoso con Leo Messi e incluso su padre ha telefoneado directamente al presidente para hacerle ver la molestia con su manera de actuar en los últimos tiempos y pedirle que deje de mencionar al argentino de forma constante. Ahora mismo, la relación entre ambas partes está muy deteriorada ya que a todo esto hay que sumarle que Leo se sintió engañado durante la campaña electoral pasada cuando Laporta constantemente le dijo que quería renovar su contrato. Por lo tanto, mientras el presidente no dé un vuelco completo en su forma de actuar, el futuro de Messi no volverá a estar ligado al Barça de ninguna forma.