Arteta y Odegaard, a cerrar en junio a 2 motores de De la Fuente: Xavi no oculta su decepción

Es verdad que la Real Sociedad ha ido de más a menos esta campaña, pero eso no enturbia el buen hacer de los de Imanol Alguacil, que han logrado, en parte gracias a estos dos jugadores, estabilizar uno de los proyectos más importantes de LaLiga. Pero el éxito tiene un precio y el Arsenal de Mikel Arteta y Martin Odegaard desea el pack para la campaña que viene, lo cual sería no solo un fiasco para el cuadro vasco, también para Xavi Hernández, que se ilusionaba con uno de ellos.

Sin Busquets, uno de los posibles elegidos

Ya sabían en can Barça que la posibilidad de hacerse con Martín Zubimendi en el próximo mercado de fichajes era baja debido a sus restricciones financieras, esas que obligan al Barça a una bajada drástica de su masa salarial, pero eso no quita para que Xavi hubiera seleccionado al pivote txurriurdin como uno de los favoritos de presente y de futuro en esa demarcación, especialmente si Sergio Busquets deja el equipo. Por el contrario, el jugador internacional español solo saldrá de Real por un precio acorde a su proyección y el Arsenal parece dispuesto a pagarlo, cosa que el Barça no puede hacer.

El otro jugador que apuntan en Inglaterra se cuela en las quinielas para los gunners es un reciente fichaje en toda regla para la Selección Española de Fútbol, que no es otro que Robin Le Normand, el cual apunta a la nueva convocatoria que haga Luis de la Fuente como uno de los elegidos debido, como no puede ser de otra forma debido a la nacionalización y OK a jugar con España que ha obtenido recientemente. Al respecto, ha sido Fabrizio Romano quien ha puesto el ojo en esta doble posibilidad que quiere hacer fructificar un Arteta inmerso en el tramo final de la Premier League.

Pese a todo, los londinenses se mantienen

Es verdad que el Arsenal se ha ido desinflando y le ha servido en bandeja al Manchester City la opción de quitarles la liga en el tramo decisivo de la misma, pero lo cierto es que por ahora siguen en lo más alto y visitarán el Etihad el día 26 con la intención de no perder y aguantar hasta el final. Son ya 19 años sin ganar la liga y aunque esta se escape, en Londres veneran a Arteta por conseguir llevarlos de nuevo a lo más alto. Zubimendi y Le Normand podría ser ilusiones de cara a una prometedora temporada en el Emirates.