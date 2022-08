Atizan a Simeone por pasar de CR7: 135 kilos, el Madrid también sufre

El gran arranque del curso del Atlético de Madrid no ha pasado desapercibido para los grandes equipos de Europa. Más si es el caso de uno que le ha sufrido en esta pretemporada como el Manchester United, que sigue en su intento de enmendar su estrepitoso inicio liguero tirándose de lleno al mercado. Los ‘Red Devils’ siguen de caza por Madrid, y ahora según cuenta José Félix Díaz en el ‘Chiringuito de Jugones’, han ofrecido nada menos que 135 millones por hacerse con Joao Félix. Un talentoso portugués del que quedaron prendados una vez más tras el amistoso disputado en Oslo que terminó con victoria para los colchoneros por 0-1.

La salida de Cristiano Ronaldo sigue trayendo de cabeza en Old Trafford, y tras desbloquearse algo más estos días tras reconocerle que no cuentan con él, el equipo de Ten Hag se ha liberado y se ha lanzado al mercado en busca de un sustituto de garantías. No es el primer nombre que aparece en la agenda mancuniana para disgusto de Simeone, pues Morata y Cunha también han sido vinculados esta semana ante la buena impresión que también les dejaron en su enfrentamiento veraniego.

Todo tras un primer movimiento en la capital que afecta de lleno al eterno rival, el Real Madrid, que ha visto atacado su centro del campo en la figura de Casemiro. El Manchester United está dispuesto a llegar a los 70 millones que pide el conjunto blanco por un jugador de 30 años que se estaría planteando su salida al ver duplicado su sueldo por los ingleses. Una situación inesperada en el Santiago Bernabéu que atenta a uno de sus pilares más fuertes sobre el terreno de juego, la indestructible asociación entre Casemiro, Kroos y Modric.

Así las cosas, el Manchester United está siendo el equipo que más se está moviendo en este mercado. Simeone no quiere ni oír hablar más de los ‘Red Devils’ y de lo mucho que le han vinculado el nombre de Cristiano Ronaldo durante el verano. Un tema que todavía colea y al que ahora se une esta ofensiva que ha pillado desprevenidos a muchos.