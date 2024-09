Barça y el ‘NO’ a Nico Williams: Raphinha, Ferran Torres y Ansu primero; Flick escucha y no lo cree

Deco, director deportivo del Barça, rompió el silencio después de un movido mercado de pases y se refirió al gran culebrón del verano: Nico Williams. El nombre del extremo del Athletic Bilbao fue el nombre que más sonó en las oficinas del club culé pero la crisis financiera impidió completar su fichaje.

En una entrevista con Barça One, Deco fue consultado por la situación del joven que viene de salir campeón de la Eurocopa 2024 con España y contestó: “Te vuelvo a decir. Hablamos de nivel. A día de hoy tenemos a Raphinha, Ferran Torres, Ansu que tuvo la mala suerte de la lesión en el pie y no pudo ir a Estados Unidos. Tenemos a Lamine Yamal. Tenemos a jugadores que puede ser de extremo como Fermín o Dani Olmo”.

