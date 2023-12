Mazazo para João Félix antes del Atleti: el sueño costará x2 y el Barça ya suplica estas condiciones

La victoria ante el Oporto (2-1) ha dado un soplo de aire fresco a un Barça lacerado por las dos últimas cornadas recibidas en las últimas dos participaciones culés en la Liga de Campeones antes de esta, y esa bocanada se la han regalado un João Félix que llega extramotivado al duelo de LaLiga EA Sports contra ‘su’ Atleti y el Cholo Simeone, en Montjuic, de este domingo, y João Cancelo, el lateral perfecto que quiere comprarle el Barça al City. Con todo, harían bien los hinchas blaugranas en disfrutar a sendos jugadores esta campaña, 23/24, por lo que pueda pasar.

Dos situaciones complicadas, una, un batacazo

Los dos jugadores portugueses se han convertido en fijos en el esquema de Xavi Hernández desde que ficharon por el Barça en época estival y se da el caso de que, además de compatriotas y amigos, los ‘joãos’ no son del Barça, estrictamente visten el blaugrana como préstamo de otros dos equipos gigantes del continente a los que comprarles jugadores supone una tarea en todo caso cara.

Lo de João Félix está por ver, pero pinta mal, ya que parece que puede tener otros pretendientes el próximo verano y el Barça no podrá llegar a lo que pide el Atleti, que según qué fuentes se consulte no bajará de un precio de 70-90 millones por él. Pero es que ahora el FC Barcelona recibe otro varapalo con el más factible de los dos, el carrilero, ya que el Manchester City no permite avances en las negociaciones: el Barça quiere pagar 25 millones pero el precio para los citizens es el de siempre y no se mueve, 50 millones de euros.

Y esa cantidad es inasumible para el Barça, que además de los internacionales lusos tiene otros frentes abiertos de cara a la próxima temporada; entonces, ¿hay solución? Puede haberla, pero para ello el Barça tendrá que suplicar una posibilidad compleja y en todo caso bastante costosa, como es pedir a los skyblue la cesión, durante toda la campaña 2024/25, del jugador pagando íntegramente el salario de Cancelo y soportando una cláusula muy concreta: habrá préstamo con opción a compra obligatoria al término de la 24/25. Es decir, el Barça solo posterga un pago que el City exige.