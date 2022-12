Benzema, dardo a Endrick por Leão, Thuram y Kane: como Ronaldo Nazário

Algunos de los goleadores que suenan para ciertos grandes de Europa no están en la agenda del Real Madrid, que ya ha fichado a uno de futuro, Endrick, y tiene al actual Balón de Oro, Karim Benzema, sin embargo parece poco probable que el francés y el brasileño vayan a coincidir, lo que eleva la presión de la perla y deja de lado para el club blanco opciones importantes como son Rafael Leão, Victor Osimhen, Marcus Thuram o Karry Kane.

El luso suena para el Chelsea y el Manchester United; el nigeriano también para estos equipos y alguno más de la Premier League; el francés para Juventus de Turín, Premier League o Atlético de Madrid, y el inglés lo ha hecho para el Real Madrid, que no luchará por él, y apunta al Bayern de Múnich. Ellos son algunos de los delanteros más importantes de Europa y sobre ellos no llegará ninguna oferta por parte del club blanco.

Y no lo hará ahora en el mercado de fichajes invernal, pero tampoco en verano, donde el Madrid va a concentrar sus esfuerzos en Jude Bellingham. Eso no hace sino mostrar la fe inquebrantable que le tiene la entidad madrileña a Benzema, pero no solo a su calidad, puesta fuera de toda duda, sino a su capacidad para seguir rindiendo al más alto nivel. Sea como fuere y si el Madrid no se mueve en las dos próximas ventanas de transferencias con respecto a un goleador, a Endrick se le viene un papelón en la 24/25.

El jugador tiene marcada en la hoja de ruta del club, pasar por el Castilla durante un corto espacio de tiempo, principalmente para foguearse, sin embargo, si no llega un delantero total al Bernabéu, si Benzema se apaga antes de tiempo o se dan ambas circunstancias, a Endrick se le va a exigir ser el crack y referente de ataque cuando apenas si esté aterrizado en el fútbol de elite europeo. Nadie duda de la calidad del chaval del Palmeiras, pero pedirle ser con 18 años el sustituto de Benzema parecen palabras mayores. No obstante, hay precedentes, Ronaldo Nazário fue ese crack mundial con 18 años en el Barcelona, precisamente el ídolo de Benzema…