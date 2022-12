João Félix descoloca a Chelsea, PSG y United por Simeone y Griezmann

Chelsea, Manchester United, Arsenal o Paris Saint-Germain son algunos de lo equipos que están tras la pista de un João Félix que ahora descoloca a estos conjuntos, incluso al aficionado medio del Metropolitano, ya que el luso, que durante su paso por el Mundial de Qatar no pensaba en volver al club colchonero, ahora se entrena con normalidad y no solo eso, en el reestreno del Atlético de Madrid en LaLiga apunta a titular junto a Antoine Griezmann en el once del Cholo.

No es común que un jugador que está a un paso de salir de su equipo, con oferta millonaria mediante, juegue, y menos de titular, en los partidos previos a su transferencia, lo cual lleva a los hinchas colchoneros a considerar que el jugador quizá no salga en invierno, en el mercado de fichajes, y aplace su salida al próximo verano, donde sí hay varios clubs interesados en hacer la oferta que reclaman en Madrid por el jugador, cercana a lo pagado al Benfica por los rojiblancos: esos 126 millones de euros.

Los hay en la capital de España que reclaman un encuentro urgente con reconciliación entre las dos partes, el técnico argentino y el jugador portugués, de tal forma que pueda resolverse el problema de su marcha de aquí a la próxima época estival, sin embargo, no se engañen: el jugador y su entorno ahora mimo siguen con la idea de salir y que se aplace o no -insistimos, por ahora- no cambia el hecho en sí; se quiere ir.

Pero João Félix tiene contrato y es un enorme jugador, de modo que Simeone lo va a poner de inicio ante el Elche mañana (21.30, hora española), en el reencuentro del Atleti con una liga española que no ha empezado de la mejor manera para ellos. En el plano colectivo, para los colchoneros, este parón se trata desde la entidad madrileña como un borrón y cuenta nueva, con los dos torneos que les quedan por disputar, LaLiga y la Copa del Rey, en este último habiendo hecho ya los deberes ante el Arenteiro (1-3) el pasado jueves.

La fórmula de la cesión sigue latente, João Félix continúa queriendo irse y hay cuatro gigantes tras su pista, pero mientras no exista acuerdo, el Atleti no ocultará al talentoso futbolista ibérico. Mañana lo veremos en el césped.