Benzema se apiada de él y le falla: chirría en el Madrid de Ancelotti

La pasada jornada el Real Madrid solventó las pequeñas dudas de su inicio ante el Almería cuajando un partido muy completo ante el Celta. 1-4 terminaron imponiéndose los de Ancelotti, que pudieron ser 5 si Hazard no hubiese fallado un penalti ya en las postrimerías del encuentro. El belga entró en el minuto 83 de partido, ya con el mismo sentenciado, y su compañero y capitán Benzema pensó que lo mejor para hacerle recuperar su idilio con el gol era cederle el privilegio de lanzar la pena máxima. Una confianza a la que el ex del Chelsea no supo responder errando el lanzamiento y poniéndole más aun contra las cuerdas en la plantilla de Ancelotti.

El técnico italiano no escondió sus planes con el belga durante la pretemporada y le transmitió su fe en él como principal relevo de Benzema en la delantera blanca. Un rol de segundo punta que le ayudaría a participar más en el juego y que se adaptaría mejor a sus necesidades físicas, ya que la explosividad en la banda a la que nos tenía acostumbrados lleva tiempo sin sobresalir. Hazard manifestó sentirse en un buen momento después del plan específico que realizó durante el verano impuesto por Antonio Pintus. Algo que ahora intentará plasmar en el terreno de juego en las oportunidades que se le brinden.

Es la cuarta temporada del belga en el Real Madrid, y los 150 millones realizados en su inversión le siguen poniendo entre la espada y la pared cada vez que sus actuaciones no convencen al madridismo. Hombres como Rodrygo, Asensio, y ahora Fede Valverde le vienen comiendo la tostada en el esquema de Ancelotti, aunque ahora la lesión del brasileño y el incierto futuro del español, hacen que sólo sea el uruguayo su principal competidor por un puesto en el equipo.

Por lo demás, la liga no ha hecho más que comenzar, y lo que parece evidente es que todos, y en especial Benzema, quieren que Hazard recupere su mejor versión para aportar su calidad al equipo. Un objetivo en el que ha tropezado en su primer intento tras fallar el penalti ante el Celta, y que tendrá difícil cumplir contra el Espanyol.