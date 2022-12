Bombazo, Ancelotti y Florentino acuerdan su adiós: fecha y al mercado

Pase lo que pase esta temporada, el Real Madrid y Carlo Ancelotti no continuarán unidos más allá del horizonte que se han planteado el entrenador italiano y el club blanco. La noticia, que se esbozaba de puertas adentro, se ha filtrado y deja al club de Chamartín en una tesitura más o menos cómoda: buscar un recambio para Carletto con tiempo de sobra pero con la incertidumbre de plantear quién puede ser una buena elección.

Ha sido Fabrizio Romano en su cuenta oficial de Twitter el que ha adelantado una noticia que se venía murmurando entre las paredes de las oficinas del Santiago Bernabéu y que dejó claro el míster en la cadena italiana Rai, pero que habrían matizado, en común acuerdo, el entrenador y el club: Ancelotti no llegará más allá de 2024 con el Madrid. La finalización de su vinculación irá emparejada con su adiós absoluto al equipo blanco, al que ya no volverá, aseguran ciertas fuentes.

Decía el preparador en el mass media italiano: “no sé el futuro, pero estoy muy feliz en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2024 y si no me despiden, no me voy”, sin embargo Romano hace hincapié en que esa fecha es el adiós definitivo, posiblemente de común acuerdo entre las dos partes, y, a la vez, ponía el foco en la selección brasileña, que habría preguntado por el entrenador del Real Madrid. Sobre ello, el mismo Ancelotti ya comentó que “ya habrá tiempo para pensar en mi futuro”.

Ahora, tras estas informaciones llega una confirmación oficiosa de que pase lo que pase de aquí a 2024, esa será la fecha límite de Carletto al frente del Real Madrid, lo que incide, por ejemplo, en que Ancelotti no podrá dirigir a Endrick, el flamante nuevo fichaje blanco en Brasil pero que no llegará a la capital de España hasta el verano de 2024.

Indudablemente el Madrid, que no planea destituir antes de esa fecha a Carletto, no al menos por ahora -ya veremos cómo van los resultados- empieza a movilizarse sin prisa pero sin pausa por un sustituto, y hay un nombre que llama la atención: Jürgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, precisamente el rival de los merengues en los octavos de final de la Champions League.