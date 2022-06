Bombazo Salah: el Liverpool se harta y Benzema se frota las manos

Parecía imposible pero ahora está más cerca que nunca de convertirse en una realidad. La salida de Mohamed Salah del Liverpool parecía ciencia ficción hace apenas unas semanas cuando saltaron los primeros rumores pero lo cierto es que su situación con el club por su renovación se está enquistando de una manera que nadie se esperaba y la puerta de salida cada vez está un poco más abierta. Y cuidado porque hay muchos equipos pendientes de este movimiento, especialmente el Real Madrid.

Tal y como publica el diario británico The Sun estas conversaciones por la renovación se han quedado en punto muerto. Salah finaliza su contrato con el Liverpool la temporada que viene por lo que a los reds les urge bastante poder firmar su prolongación para evitar que haya una fuga gratuita al final del curso que viene y se queden sin ver ni un solo euro, pero en Anfield también tienen caso que no van a tirar la casa por la ventana y que son prudentes a la hora de despilfarrar billetes para no comprometer la viabilidad de la entidad.

Así, el egipcio está pidiendo de manera insistente que el Liverpool alcance un salario de 400.000 libras esterlinas a la semana para dar el OK y cerrar su nuevo contrato, pero el club ve esta cifra demasiado desorbitada y fuera de sus posibilidades. Actualmente los ingresos del crack rondan las 240.000 libras semanales, un sueldo similar al del central Van Dijk, pero eso no parece ser suficiente para el jugador que reclama lo que considera un salario más acorde a su estatus de estrella mundial y jugador franquicia.

El Real Madrid, al acecho

Mientras tanto si hay alguien que mira esta situación frotándose las manos es el Real Madrid. Es verdad que Florentino Pérez ha dicho que ya no van a acometer más fichajes en este mercado de verano y que la plantilla está bien tras las llegadas de Tchouameni y de Rüdiger, pero lo cierto es que si un jugador de la talla de Salah se pone a tiro en las próximas semanas no van a dudar lo más mínimo en ir a por él. Quien sabe, quizás en unos meses Mohamed Salah esté jugando en LaLiga.