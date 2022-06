El fichaje loco de Florentino: de lacra a Mbappé particular del Madrid

El Real Madrid sigue celebrando la gran temporada realizada, y en medio de esa felicidad blanca hay que destacar el nombre de Vinicius Junior. El autor del gol de la final de la Champions ha cuajado una campaña extraordinaria con 17 goles y 10 asistencias, números muy superiores a los paupérrimos del año pasado con tan solo 3 en cada apartado. Ha sido, sin duda, el mejor año del brasileño desde su llegada al Bernabéu en 2017, evolución que no ha escapado a ojos del madridismo que celebra la irrupción de un nuevo ‘crack’ cuyas características pueden hacer a muchos olvidarse de Mbappé.



Precisamente, la llegada de la estrella del PSG hubiera sometido a la banda izquierda blanca a un constante plebiscito dadas las expectativas de contar con dos superclase en el mismo puesto. Finalmente, tras la profunda decepción que supuso la no llegada del francés, el Real Madrid se agarra más que nunca a su Mbappé particular, un jugadorazo de 21 años que costó cinco veces menos (45 millones) y que se ha ganado el corazón de la hinchada madridista.



Y es que nadie olvida la llegada de un jovencísimo Vinicius procedente del Flamengo. Su condición de apuesta arriesgada, dado el alto montante en ese momento de la operación, le situaba a ojos de todos y no fue fácil para él lidiar con tanta presión. En sus cuatro primeras temporadas no pasó de 4 goles pese a la gran cantidad de partidos jugados ya en las dos campañas que precedieron a la de su irrupción. Algo por lo que muchos empezaron a cuestionarle al no ser un virtuoso de la definición y al que el poco control de su gran velocidad le hacía errar constantemente en la toma de decisiones.



Ahora, pasado el tiempo y vistos los frutos de su gran temporada, Florentino se ha puesto en marcha para extender la renovación del ‘crack’ brasileño hasta 2027. Una extensión sobre la que Vinicius se refirió así en ‘SportTv’: "Voy a seguir en el club más grande del mundo, esto recién comienza”, antes de agregar: "Tengo muchas cosas que conquistar".