Cambio de planes con João Félix en el Metropolitano: Mendes alucina

Las relaciones entre el Atlético de Madrid y Simeone, por un lado, y João Félix, por otro, cada vez son más frías, es más, la distancia entre ambos cada vez es más larga y tensa. Su salida del equipo rojiblanco parece inevitable. El ‘Menino de Oro’ traslado a mitad de temporada sus intenciones a Jorge Mendes de abandonar el club este mismo mes de enero y éste se lo traslado al club. En un principio Enrique Cerezo y Gil Marín fueron reticentes a su propuesta, pero, en el Mundial de Qatar, el CEO del equipo le abrió por completo las puertas del Metropolitano.

El Atlético de Madrid está totalmente predispuesto a desprenderse de João Felíx y le han puesto precio a su salida: 100 millones de euros, y, quizás, este sea el mayor escollo a superar por parte de Jorge Mendes y el ex del Benfica para abandonar el Metropolitano en enero, ya que, muy pocos clubes pueden permitirse desembolsar dicha cantidad en el mercado invernal. Cierto es que los clubes interesados en él como PSG, Manchester United, Arsenal o incluso Aston Villa no sufren problemas de liquidez, pero, por si acaso ningún club se atreve a pagar el precio solicitado se han abierto a una nueva fórmula, la cesión.

Según informa el diario The Mirror, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a que su jugador saliese cedido en el mes de enero, sin opción a compra, y que regresase en junio para estudiar de nuevo su situación. Una nueva fórmula que ha sorprendido al agente portugués, pero que en un principio sería beneficiosa para todas las partes. El club soluciona el problema interno dentro del vestuario, el jugador consigue no coincidir al menos seis meses con Simeone y, quizás, a su vuelta, el técnico argentino no esté.

La situación del ‘Cholo’ Simeone a día de hoy es toda una incógnita. Los malos resultados cosechados hasta la fecha por el técnico argentino han levantado muchas dudas en la parte noble del Metropolitano y desde el club no se cierran a una despedida al final de temporada si no consiguen entrar en puestos de Champions League y hacen un buen papel en la Copa del Rey. Si él se va, no hay motivos para que João Félix no se quede, por lo que, la cesión se plantea como una fórmula más que interesante.

Otra de las fórmulas que se plantea el Atlético de Madrid es la de un trueque. Tal y como hemos informado en Don Balón, La Juventus de Turín estaría interesada en un intercambio entre João Félix y Vlahovic este mismo mes de enero. Las opciones del conjunto rojiblanco son varias, ahora, le toca a Jorge Mendes y al ‘Menino de Oro’ decidir. Veremos qué sucede.