Cambio radical de Kylian Mbappé, rumbo al Clásico: PSG, Kroos y Deschamps provocan una mutación

Son muchos los motivos por los que Mbappé ha decidido echarse a un lado de la actualidad de su país y aunque eso es visiblemente imposible, por lo que representa su figura en les blues -entre otras cosas porque es el capitán del equipo de Didier Deschamps-, ha tomado esta decisión, la de caerse de la lista de convocados, por varios motivos, muchos de ellos provocados por el mismo seleccionador francés, Luis Enrique, Toni Kroos y el Real Madrid.

El lío en su país

A Mbappé le ha salpicado últimamente su relación con el seleccionador galo, muy discutido, además de la filtración de la charla vehemente que tuvo con él Luis Enrique durante su etapa en el Paris Saint-Germain, que han criticado duramente personalidades como Guti o Luis de la Fuente. Pero Francia para Mbappé ha supuesto un problema mayor, que arrastra desde la Euro 2024 y le ha obligado a quitarse ese peso de encima momentáneamente. ¿Por qué? Pues bastante en parte por Toni Kroos.

Toni Kroos, el más nombrado

Tanto ha oído Mbappé el nombre de Kroos en el último mes y medio que es imposible para él abstraerse del hecho de que el alemán se ha ido de un equipo campeón de todo para dejar su puesto (no en cuanto a demarcación, pero sí en estatus) al francés, y el Madrid, lejos de mejorar, se ha resentido y mucho. Y encima no suma que su estado físico y futbolístico no es el mejor.

El calendario

Uniendo cabos, Mbappé, que ha tenido una pretemporada corta e imprecisa, donde no ha podido preparase bien tras la lesión en su nariz con Francia, que no se ve a tono, ha decidido focalizar sus esfuerzos en el Real Madrid dejando de lado a Francia para que tras el parón pueda empezar a verse al jugador total por el que tanto luchó y apostó el Madrid, ese que todavía no ha aparecido en el Bernabéu. Y no solo eso, quiere que ese jugador arranque justo ahora, cuando llega una de las primeras fases decisivas de la temporada, con el ercer partido de Champions League y el Clásico, ante el Barcelona.