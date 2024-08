Can Barça amanece en shock, Ten Hag y el PSG tienen la llave por Olmo y Nico: venta de 51,4M

Es normal que ciertos jugadores sean perfectos en la idea de un proyecto cuando estos se ajustan a unos baremos específicos, los cuales tienen que ver, en suma, con la calidad del jugador y su precio, por eso la respuesta mantenida del Paris Saint-Germain con Manuel Ugarte ha terminado por echar atrás al Manchester United, el cual, ya de paso y de manos de su entrenador pega un viraje más razonable por ese precio.

Una oferta, a su juicio, desproporcionada

Os hemos venidos contando como el jugador charrúa del club francés era un objetivo prioritario de este United, sin embargo lo era bajo un determinado precio y no el que le exige el PSG, que supuestamente quiere deshacerse del uruguayo, al cuadro red devil, que viene a ser, según publica The Athletic, 51,4 millones de libras, unos 60 millones de euros. Y esta discrepancia, que promete ser definitiva, lanza a los diablos rojos hacia un viejo anhelo en un mercado que aún tiene mucho que contar.

Por ese precio, mejor el otro crack

Bajo esa cantidad -seguramente, le cuenta Erik ten Hag a Jim Ratcliffe- mejor lanzarse en Barcelona a por el crack definitivo para la medular, ese que desde siempre ha gustado al míster holandés. Así, Four Four Two asegura que los inquilinos de Old Trafford proponen al Barça el traspaso de Frenkie de Jong, a ser posible por una cifra similar a la que pide el PSG por Ugarte, siendo el primero, este sí, un jugador por el que gustosamente pagarían los ingleses esa cantidad.

Nuevo escenario

Como es lógico, esta situación puede cambiar el mercado y el futuro deportivo del Barça, que buscaba soltar lastre en su plantilla e ingresos para realizar ciertos fichajes, entre ellos el de Dani Olmo y, quién sabe, aunque sea complejo y hasta surrealista, si el de Nico Williams. Lógicamente el interés del United ni mucho menos cierra este asunto, ya que perder a De Jong es una situación compleja que ha de sopesar a conciencia el Barcelona, pero la opción ya es algo más de lo que tenían en can Barça hace horas.