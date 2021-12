Carletto, tras la senda del fracaso de Zidane: 4 ‘culpables’ en Madrid

No cabe duda de que la caída de Zinedine Zidane la pasada campaña en el Real Madrid vino propiciada por el poco fondo de armario del que dispuso el francés durante su última temporada en Concha Espina, algo que provocó que los jugadores capitales del vestuario tuvieran que acaparar muchos minutos durante el curso, un exceso que posteriormente pasaría factura al equipo. En este sentido, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro y Karim Benzema, la columna vertebral del equipo, en lo físico, ofreció un rendimiento disconforme en el tramo decisivo de la 20/21 fruto de las pocas rotaciones realizadas durante el año de competición.

Eso sí, Florentino realizó algunas incorporaciones el pasado verano que bien podrían poner fin a parte de esos problemas con que Zidane tuvo que lidiar durante su última campaña en Chamartín, pero el técnico italiano no está aprovechando esa ventaja y las pocas rotaciones que está efectuando en estos primeros meses de la competición podrían ser atroces para los intereses blancos en el tramo decisivo de la temporada. A pesar de la llegada al club de Eduardo Camavinga, un jugador que pueden desempeñar labores tanto como pivote defensivo como de interior, el galo está teniendo menos minutos de los previstos y el exceso de protagonismo de Kroos y Modric podría tener consecuencias fatales para el italiano a partir de marzo.

En la parcela creativa Ancelotti sí que cuenta con más alternativas para dosificar los minutos de su trivote favorito (Kroos, Modric y Casemiro) y tiene en Antonio Blanco, Fede Valverde y el propio Camavinga tres opciones de lujo para ello, aunque el español por el momento solmene ha disputado 30 minutos esta temporada con el primer equipo. No obstante, Blanco finalizó el curso anterior, gracias a la confianza brindada por Zizou, acaparando un gran protagonismo en la medular blanca dejando un nivel muy satisfactorio para el técnico francés.

Por su parte, es cierto que Karim Benzema se encuentra a un nivel excelso y que el trasalpino no cuenta en sus filas con un relevo de garantías para el galo, pero, a pesar de que Luka Jovic y Mariano Díaz forman parte del equipo, estos no cuentan con la confianza de Carletto. Zidane apostó por seguir la misma dinámica la temporada pasada y en los compromisos decisivos el ariete no estuvo al nivel mostrado durante todo el curso, algo que el Real Madrid acusó de forma demoledora. Eso sí, ni el serbio ni el dominicano han contado con la continuidad suficiente como para responder con credenciales convincentes, una dinámica que Carletto tiene en su mano cambiar para evitar un problema como el presenciado la temporada pasada en Concha Espina.