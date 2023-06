Carvajal y Éder Militão estimulan el KO de dos españoles y Ancelotti no lo evitará: entendible adiós

A pesar de que durante las últimas semanas Carlo Ancelotti ha sido estrechamente vinculado con la selección brasileña, la llegada del técnico al banquillo de la canarinha no se produciría hasta 2024, por lo que seguirá al frente del Real Madrid la próxima temporada. Es por eso que algunos jugadores que no han tenido protagonismo durante la postrera campaña están comenzando a valorar un cambio de aires en su carrera y recientemente dos clubs han trasladado a Florentino Pérez su interés en dos futbolistas españoles cuya salida del Santiago Bernabéu podría ser cuestión de tiempo, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola.

Si algo ha dejado claro Ancelotti a lo largo de las dos últimas temporadas es que Dani Carvajal es su hombre de confianza para ocupar el carril derecho. Generen dudas o no sus prestaciones, el internacional español siempre ha contado con un grado de favoritismo en la plantilla para ser uno de los integrantes de la línea defensiva y esto ha provocado que tanto Lucas como Odriozola hayan gozado de muy poco protagonismo, especialmente el jugador donostiarra.

No obstante, esta no es la única razón por la que estos futbolistas están abiertos a buscar un nuevo reto lejos de Chamartín a pesar de tener contrato en vigor. Cuando Carvajal no ha estado a disposición del técnico trasalpino, es Éder Militão, un central, la apuesta del entrenador para cubrir el lateral, algo que agrava aún más la situación deportiva de ambos españoles y la cual augura su despedida de club este verano.

Lucas Vázquez lleva ya muchos años defendiendo la elástica blanca y su palmarés de títulos es realmente deslumbrante, pero con 31 años y sin posibilidades de arrebatar la titularidad a Dani Carvajal, está a punto de dar luz verde a la Juventus, equipo que lleva varias semanas tanteando su incorporación, un negocio que se cerraría por 7 millones de euros.

El futuro de Odriozola no mira lejos de las fronteras nacionales ya que el jugador de 27 años podría regresar ‘a casa’, es decir, a la Real Sociedad, club donde dio sus primeros pasos en la élite futbolística y club que está abierto a presenciar su regreso siempre y cuando asuma una importante reducción salarial.