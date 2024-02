Cobraría menos para ser del Barça 24/25: es top en su puesto y Koundé y Araujo lo agradecerían

Viene mostrando Joan Laporta suma predisposición a negociar la continuidad de João Cancelo y João Félix, pero a decir verdad las prestaciones de estos futbolistas con la indumentaria blaugrana están siendo notoriamente diferente.

Es cierto que, centrando la mirada en Cancelo, el lateral luso de 29 años no ha vivido un mes de enero de lo más apacible ya que el jugador sufrió una lesión muscular antes de la Supercopa de España que le ha dejado el dique seco varios encuentros y tras su regreso no ha mostrado ese nivel tan formidable. A pesar de ello, Joan Laporta está muy satisfecho con el nivel ofrecido por el portugués en líneas generales y de ahí que el presidente esté decidido a negociar con el Manchester City su incorporación definitiva.

❗️Barcelona's plan with João Cancelo and João Félix:



- Sign Cancelo permanently for €15m-€20m

- Extend Félix's loan for another year



— @gerardromero pic.twitter.com/FvHrOEYYii