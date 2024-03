Conmoción en can Barça: ‘no’ repentino al gran fichaje y el motivo de Guardiola es de alta traición

El Barça, en su hoja de ruta del próximo verano, manejaba la exclusión de su diario de posibles y potenciales fichajes a João Félix, del cual ya os hemos dicho en Don Balón que la entidad blaugrana ha renegado por el precio (de 70 a 80M) y por el nivel mostrado por el jugador, pero tan cierto es esto como que João Cancelo, su amigo y compatriota, que llegó con él, iba a ser del Barça 24/25 en un alto porcentaje, pero repentinamente el City y Guardiola ponen un muro.

De la rebaja al aumento

Y es que el Barça está estupefacto con el club inglés, con el que mantenía conversaciones para intentar abaratar el fichaje del lateral desde los 30 millones de euros que pedían los del Etihad Stadium por el jugador a los 20 kilos que el Barça quería proponer por su compra, y lo está porque de esos 30 kilos, el campeón de Europa ha pasado a pedir 40, es decir, un incremento considerable en la cifra final.

El motivo es claro

El motivo es claro y parece inamovible, según cuenta el diario ‘Sport’: hay pretendientes de Arabia Saudí y la Premier League detrás del portugués. Si esto es cierto, poco o nada puede importar lo que presione el jugador, que desea quedarse en el equipo español, ya que los citizens tienen contrato con el futbolista y prefieren desprenderse de él por la mayor cantidad posible de dinero, lo cual es comprensible.

Una de las vías, peligrosas

Se tiene certeza en can Barça de que Cancelo no adelantará su retiro en Arabia Saudí, al menos eso es lo que el jugador ha asegurado al FC Barcelona, pero no hay respuesta respecto a una gran oferta de algún gran club de la Premier League, liga que al carrilero le gusta mucho. En base a ello, el hecho de que pueda hallar por esta vía un nuevo contrato de larga duración le devuelva al jugador todas las posibilidades de luchar por los títulos nacionales e internacionales, y todo ello complementado con un buen sueldo, sin rebajas, le atrae. Por ello, el varapalo en Barcelona es considerable.