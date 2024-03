KO a Jõao Félix: como Mbappé, Laporta recibe el gesto que esperaba el Barça del galáctico, "se irá"

No es un secreto que el Barça no va a pagar una cantidad cercana a los 70 millones por João Félix, que es lo que pide el Atleti por su jugador, en parte porque el luso no se ha ganado tal cosa; junto a ello, es innegable que la banda izquierda necesita de un refuerzo que complemente la explosión de Lamine Yamal en la derecha. Y si el club se piensa vender a jugadores como Raphinha o Koundé es por futbolistas como el que se acaba de poner a tiro, que precisamente juega en el perfil siniestro.

Uno de tres, el más deseado de ellos

Para esa demarcación suenan tres nombres, Kvaratskhelia, Sancho y Sterling, y el que más gusta es el primero, que es justo el que queda desbloqueado. Si hace poco se conocía por parte del padre del jugador y del Nápoles, rival del Barça en Champions League y club propietario del galáctico georgiano, que el jugador tenía contrato y que este sería respetado, ahora el agente de Khvicha Kvaratskhelia, Manuma Jugeli, ha llevado la contraria a los dos y apunta precisamente en la dirección contraria, es decir, el jugador se irá bajo unas determinadas condiciones.

En la Gazzetta dello Sport, su representante dijo: "en cuanto al futuro, estamos hablando con el club, veremos qué pasa. Se irá si otro club si presenta una oferta que la dirección (del Nápoles) no pueda negar”. Y no solo eso, apostilló argumentando sobre la cantidad requerida que “no puedo hablar de una cantidad concreta, son valoraciones de De Laurentiis. Defiendo el contrato y el trabajo de Khvicha. Todo quedará claro a finales de mayo”. O lo que es lo mismo, como informan ciertas fuentes cercanas al futbolista, él quiere marcharse y aunque haya manifestado su sueño de jugar en el Real Madrid, otro que tiene es hacerlo en LaLiga y el Barça sería tan bueno para él como vestirse de blanco.

Lógicamente el gran problema del Barcelona en este asunto es el dinero, pero como le sucediera al Real Madrid con Kylian Mbappé, el gesto para salir, para acometer su fichaje, ya está dado por parte del jugador y es una invitación a apostar por él. Raphinha y Koundé pueden sufragar ese gasto y el problema de la izquierda, con João Félix saliendo del equipo, estaría más que solucionado.