Conte y Steven Gerrard financian al Barcelona con Depay y Coutinho

No solo es que Memphis Depay y sobre todo Philippe Coutinho generen dudas en Can Barça, es que ellos son dos de las grandes bazas que maneja el Barcelona en el próximo mercado de fichajes veraniego para rearmarse económicamente de cara a la ventana de transferencias. Y es que tanto el talentoso jugador brasileño, cedido en el Aston Villa de Steven Gerrad, como ahora el ex de Manchester United y Olympique de Lyon (Depay), son objeto de deseo del mejor destino posible: la Premier League.

Sobre Coutinho y Gerrard, en Don Balón os hemos ido informado acerca de la más que probable opción de compra que ejerzan los villanos con el sudamericano, cuya cifra asciende a 40 millones de euros, toda vez que a Gerrard, actual míster en Villa Park y que coincidió durante dos temporadas en el Liverpool sobre el césped con Coutinho, le convence la propuesta del brasileño como líder de su proyecto, al que, por cierto, se podría sumar a otro viejo conocido del ex mediocampista inglés y del Barça, como es Luis Suárez.

Como ven, Coutinho, que está rindiendo a buen nivel en la liga inglesa, ya genera alegrías económicas al Barça, pero es que Memphis Depay puede hacer lo propio, ya que, según Gerard Romero, conocido informador, el Tottenham no solo estaría interesado en el neerlandés, sino que le habría hecho ya una oferta formal al Barça por el jugador internacional por los Países bajos, cuyo rendimiento, sin ser malo, ha decepcionado.

La gran prueba de fuego del ex del Lyon en Barcelona, no superada, ha sido doble: por un lado, llegaba al club en la era post Messi, con la exigencia que eso conlleva, pero es que además se la ha erigido como sustituto del argentino, algo que no puede ser, demasiado pronto, teniendo que ser desde el inicio uno de los responsables de la faceta goleadora. Ahora Depay, con los nuevos fichajes y la llegada de Xavi ha descargado esa presión y empieza a sacara la cabeza en la entidad, pero si llega una oferta jugosa por él, como parece que Antonio Conte desea hacer (si no lo ha hecho ya), lo venderán para buscar un nueve mejor.