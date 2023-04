Courtois no puede seguir así: gran fallo de Florentino Pérez que deja vendida la portería del Madrid

El Real Madrid lleva tiempo esperando que alguien de algo de competencia a Thibaut Courtois en la portería blanca. Desde la salida de Keylor Navas, el portero belga nunca ha tenido un competidor real en la portería del Santiago Bernabéu, algo que pese a ser ideal para él, no es nada positivo para un Ancelotti que sabe que en caso de perder a su portero titular, no puede dar plena confianza a Andriy Lunin, que no ha acabado de responder a las altas expectativas puestas en él.

El arquero ucraniano llegó a Chamartín con la etiqueta de se ser uno de los mayores proyectos de portero en Europa. En este sentido, los blancos pagaron cerca de 9 millones por él y todavía no ha amortizado un solo euro. Desde su llegada, Lunin comenzó a encadenar cesión tras cesión en equipos de la tabla baja de la liga española, hasta que en 2020 se asentó como el portero suplente del Real Madrid, algo que no ha acabado siendo una buena decisión para ninguna de las partes.

En los cinco años que lleva en España, el ucraniano apenas ha sido capaz de jugar 17 partidos con el Real Madrid y solamente en el Oviedo pudo superar la barrera de las 20 apariciones. Unos datos que demuestran un fracaso estrepitoso por parte de la directiva blanca, la cual esperaba mucho más por parte del ucraniano.

El último partido contra el Girona evidenció la necesidad de buscar una salida a Lunin, que ha dejado más que claro que no está en condiciones de formar parte de un equipo del nivel del Real Madrid y es evidente que nunca podrá competir con Thibaut Courtois ni para ser un suplente lo suficientemente capacitado.

Así pues, el Real Madrid ha dado con un nuevo fracaso estrepitoso en el fichaje de una joven promesa internacional. Un caso muy parecido al que está comenzando a vivir Reinier, que va acumulando cesiones pasando sin pena ni gloria por los distintos equipos que deciden darle una oportunidad. Todo un drama para Florentino Pérez, que pese a tener un muy buen ojo para el fichaje de jóvenes cracks, a veces no acaba de atinar.