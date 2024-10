Courtois se llevó a un lesionado con él: la pesadilla para Ancelotti no para; y Alaba no se recupera

Real Madrid no es un equipo perfecto y como cualquiera, tiene sus defectos. Los blancos subieron un duro golpe tras la derrota contra Lille por la mínima diferencia, sobre todo en una instancia que conoce a la perfección como es la Champions League. El club 'merengue' recuperó a Kylian Mbappé, pero para su mala suerte perdió a una pieza fundamental. Se trata de Éder Militao, quien sufrió una ligera lesión y estará fuera.

Es el parón internacional y Carlo Ancelotti tendrá tiempo suficiente para replantear al equipo y así buscar mejoras para que no se le escape LaLiga y la Champions. Sin embargo, la baja de Militao supone un dolor de cabeza que semana tras semana la institución lucha porque no pase, pues el brasileño es uno más de los actuales afectados que siguen en el quirófano, como es el caso de David Alaba. En el caso del sudamericano, si bien no es tan grave la situación, deja el puesto de la zaga central, una vez más, en juego para que el técnico improvise.

La lesión de Militao

Las lesiones no cesan en el Real Madrid y menos para uno de los titulares para esta temporada, Éder Militao. Según la información que compartió el periodista Fabrizio Romano, el brasileño tiene molestias en el muslo izquierdo y será evaluado por la plantilla del Madrid. Para la posición que ocupa el sudamericano, una baja sensible que Ancelotti deberá trabajar.

Uno más a la lista

El conjunto de Valdebebas celebró la vuelta de Eduardo Camavinga, pero aún tiene jugadores que siguen sentidos y en proceso de recuperación. Además de Militao, quien aún sigue ausente es David Alaba, quien se recupera la rotura de ligamentos. Por su lado, Dani Ceballos, Brahim Díaz y Thibaut Courtois son los otros que sigun fuera.

Próximos retos del Madrid

Antes de que los jugadores convocados se unan a sus selecciones, deberán jugar un partido más con el Madrid frente a Villarreal. Después, tras el lapso, el elenco galáctico visitará a Celta de Vigo para que después quede preparado y afronte la contienda con el Borussia Dortmund por Champions League en el Santiago Bernabéu.