Peligra la renovación de Dani Carvajal: Real Madrid y el lateral que ya quiere comprar; es inminente

Real Madrid tendrá algunos días de descanso tras el parón internacional de selecciones, después de la Champions League, Carlo Ancelotti ya replantea los próximos objetivos del plantel para que no se escape ningún detalle. La dirigencia, por su parte, está atento a las exigencias del técnico, aunque ya hay un futbolista que el cuadro blanco sigue de cerca. Se trata del lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien tiene contrato con Liverpool hasta 2025.

El internacional con Inglaterra ha estado por lo menos veinte años dedicándose a defender la camiseta del club 'red', pero esta vez, no hay algún movimiento por parte de la dirección deportiva que indique que el defensa se queda más tiempo. Por esa razón, la institución merengue no quiere dejar pasar la oportunidad de acercarse al defensor de características ofensivas, sin duda, un objetivo ambicioso. Además, de llegar a concretarse el traspaso la próxima temporada, la competencia por el puesto con Dani Carvajal estará declarado.

El Madrid no va a esperar que se le escape la Champions League, LaLiga o algún otro campeonato. Florentino Pérez con Carlo Ancelotti ya planean incorporar a la figura del Liverpool, Alexander-Arnold. El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, dio detalles sobre esto. “El Real Madrid sigue de cerca la situación contractual de Trent Alexander-Arnold en el Liverpool”, dijo en su cuenta de ‘X’.

🚨⚪️ Real Madrid are monitoring Trent Alexander-Arnold's contract situation at Liverpool.



Current deal expires in June '25 with no talks underway as of now.



Liverpool have not indicated any desire to sell at this stage.



There's no indication of player's views so far. pic.twitter.com/2rCywx2yjH