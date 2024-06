Fue desde Zidane el otro culebrón del Real Madrid, amigo de Wirtz, Rüdiger y Kroos y se pone a tiro

El Arsenal ha sido uno de los equipos que mejor fútbol ha practicado entre los gallos de Europa durante la pasada campaña, como ya sucedió en la 22/23, también fue de los más competitivos y de los que lucharon por los grandes trofeos hasta el final, pero también fue uno de los que se quedó sin premio, sin ninguno, y en el caso de la Premier League volvió a ser la víctima final del todopoderoso Manchester City. Por eso le piden un salto de calidad, uno que puede dañar a una de sus figuras y que puede propiciar Victor Osimhen.

Como sucedió con Haaland

Es verdad que el City finalmente claudicó ante el Madrid en la Champions League, pero también es cierto que la pasada temporada pasaron por encima de los blancos y ganaron la Liga de Campeones, dándose el caso de que en sendas campañas conquistaron la liga inglesa, y en cierta forma hay quien ha señalado en Inglaterra que a los skyblue, como sucede ahora con los gunners, solo les faltaba la punta de ataque, la guinda, es decir, el goleador, en este caso, Erling Haaland. Pues bien, eso mismo le pide Didi Hamann al Arsenal, y para ello quizá tengan que cargarse a Kai Havertz.

No pone en duda el exfutbolista de Waldsassen la calidad del punta de Alemania en esta Eurocopa, donde es la estrella junto a Wirtz, Rüdiger y Kroos de una de las grandes candidatas al título, ni mucho menos, pero recalca que no es un goleador. “Aunque ahora marcó algunos goles para Alemania, creo que es capaz de mucho más. Pero no es un delantero centro y no creo que quiera jugar como delantero centro”, decía en el podcast In The Zone, donde incluso le enseñó la puerta a su compatriota: “Si el Arsenal trae un delantero centro, lo cual probablemente tendrá que hacer si quiere ganar la liga, será muy interesante ver dónde juega Havertz o si juega”.

Su opinión no es la única manifestada en suelo británico en este sentido, de ahí que el mismo Arteta haya metido al Arsenal en la pelea por hacerse con Victor Osimhen, un nueve puro, un goleador. Y si el nigeriano llega, el hueco quizá se lo tenga que hacer el ex Leverkusen y Chelsea; en tal caso y si no encuentra su sitio, Havertz sería una de las perlas del mercado de fichajes, una de las más sorpresivas y que ya Zinedine Zidane quiso para su Real Madrid, donde, dicho sea de paso, siempre gustó el jugador germano, especialmente a Carlo Ancelotti.