CR7, atónito: Arabia Saudí quiere a Messi junto al Nº1 de Florentino, y la respuesta ya es historia

El final de Karim Benzema como súperestrella mundial y capitán del Real Madrid está cada vez más cercano, sin embargo este aún no ha llegado; es más, durante esta temporada quedan unas cuantas y posibles páginas de oro por escribir, de esas que permitan a El Gato alargar su estela exitosa y dejar su huella para siempre en el club y el fútbol europeo. Con todo, como sucedió con Leo Messi y CR7, Arabia Saudí ha intentado el retiro de oro prematuro del francés… y ha chocado con Florentino Pérez.

No a una ducha de oro puro

El vigente Balón de Oro también ha recibido una propuesta millonaria por parte de la liga saudí, según informan diferentes fuentes, que sería de una magnitud enorme en lo financiero, pero ha chocado con la determinación de Florentino Pérez y el mismo jugador, los cuales han decidido no separar sus caminos al menos hasta junio de 2024, cuando la temporada que viene toque a su fin. Ese horizonte es especial en Madrid por muchos motivos, pero esa es otra historia.

Volviendo a este asunto hay que decir que los éxitos y la dinámica del Real Madrid es algo que para Benzema no tiene precio y a sus 35 años quiere darse dos últimos tragos antes del adiós (22/23 y 23/24), de modo que la negativa es tajante, al menos, como decimos, hasta esa fecha. Es verdad que los contactos entre Arabia Saudí y el delantero son fructíferos, en distintos ámbitos, pero no en el deportivo, porque no solo él se ve con fuerza para seguir siendo decisivo, sino que el Madrid, de la mano de su presidente, le mantiene el crédito.

Todo tiene un final

¿Podemos asegurar tal cosa allá por junio de la campaña que viene? No, ni el Madrid ni el jugador se atreven a tanto, de hecho, se da por supuesto que tanto él como Modric y Kroos hayan fiado, en consenso con el club, el final de sus etapas en esa fecha, lo que puede ser un colofón mágico a una carrera inigualable. Recordemos que los tres jugadores pueden convertirse en récord vivo si logran la Champions en esta o en la siguiente campaña, ya que poseen 5 títulos y están a solo un trofeo de otra leyenda blanca, Paco Gento, el único futbolista con 6 trofeos europeos.