CR7 y Ten Hag tienen su réplica en Madrid: rebelión contra Ancelotti

Cristiano Ronaldo ha sacudido con toda la virulencia a su entrenador, Erik ten Hag, y a su equipo, el Manchester United, con el fin, propuesto por Jorge Mendes, de tratar de forzar su marcha de Old Trafford en el próximo mercado de fichajes invernal. Y parece que lo ha conseguido, ya que empiezan a aparecer equipos grandes tras su pista en enero, como el Chelsea o el Bayern de Múnich, aunque dañando gravemente su imagen en una ciudad que lo amó y ahora va camino de odiarlo. Y en el Madrid, sin tanto platillo, puede pasar algo similar.

No en las formas, ni en el estilo, tampoco en el tono, pero desde luego sí en parte del contenido. Al menos así lo ve Eden Hazard, capitán de la Bélgica de Roberto Martínez, una de las selecciones llamadas a hacer grandes cosas en Qatar, con respecto a su relación con el míster italiano y sus minutos en el Real Madrid. Lo ha dejado claro ante las preguntas de los periodistas en rueda de prensa con su selección.

A la pregunta de sus pocos minutos de blanco, el 7 merengue dijo que “antes de la temporada hablamos y me dijo que iba a tener mis oportunidades. Evidentemente, esto está ocurriendo demasiado poco, pero entiendo que Ancelotti no puede responder siempre a la misma pregunta”. No, no está contento y su forma de expresarse, mucho más respetuosa que la de CR7, donde va a parar, son los medios.

En cierta forma, lo que expresa el ex del Chelsea es lógico, sin minutos no puede mejorar ni coger ritmo; luego no puede alcanzar un buen nivel. Eso sí, también avisó: “no, no quiero dejar el Real Madrid. Tal vez después del Mundial las cosas sean diferentes". Ancelotti está siendo especialmente cruel con Hazard, que no ha jugado ni un solo minuto en los últimos nueve encuentros de liga, también se ha perdido tres de los seis choques de Champions League. En este sentido, Hazard lo dice y Ancelotti, que es cierto que dijo que tendría minutos y no se los está dando, tendrá ahora que responder. O tal vez no.