Cristiano Ronaldo mira de reojo al Bernabéu: ¿’The Last Dance’?

El mal momento del Manchester United parece remontar desde la destitución de Ole Gunnar Solskjaer hace unas semanas, a pesar de que los rumores de salidas continúan atacando Old Trafford. La última gran bomba la ha soltado en Inglaterra, Football Insider, asegurando que el Real Madrid estaría planeando el regreso de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu para el próximo mes de enero. Una posibilidad demasiado remota que ha sorprendido a todo el mundo, teniendo en cuenta que Florentino Pérez ha sido tajante de forma pública respecto a este tema en más de una ocasión. El citado medio asegura que varias fuentes reafirman el interés del conjunto blanco, monitorizando la situación del luso y dispuestos a darle la oportunidad de vivir un ‘The Last Dance’ antes de colgar las botas en Chamartín.

Desde la propia directiva del Manchester United existe la sensación de que Cristiano Ronaldo no encaja en el estilo de alta presión que busca implantar Ralf Rangnick en Old Trafford, teniendo en cuenta que tiene ya 36 años. Pese a todo, el luso continúa siendo la gran estrella del conjunto británico, anotando el gol de la victoria este fin de semana y liderando al equipo en la fase de grupos de la Champions League con actuaciones salvadoras. Pese a que desde Madrid no se da crédito a esta posibilidad, en Inglaterra aseguran que podría repetirse el mismo movimiento que llevó al luso a la Casa Blanca durante el verano de 2009. Con la atención mediática del Real Madrid situada en Kylian Mbappé y Erling Haaland, este vuelco parece en estos momentos impensable a pesar de las informaciones aportan desde Manchester.

Cristiano Ronaldo regresó este mismo verano a Old Trafford y firmó con el United hasta 2023 con opción a extender su contrato una temporada más, si su rendimiento continúa siendo óptimo; por lo que su salida sería un tanto extraña. CR7 ha sido titular en 10 de los 12 encuentros de equipo de Manchester desde su vuelta en a Premier League y en 5 de los 6 de Champions; anotando un total de 12 goles y 2 asistencias. Un rendimiento sobresaliente nada más llegar que asombra en Europa, por lo que su regreso al Real Madrid parecería a priori todavía más complicado a pesar de lo que publican en Inglaterra.

La vuelta del luso supondría un cambio de planes para Carlo Ancelotti, que se vería obligado a cambiar el dibujo para incluir a Cristiano Ronaldo en su once; recolocando a Karim Benzema, con la posibilidad de partir desde la banda derecha, con Vinícius Júnior por la izquierda y el luso en la punta del ataque. La vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid se convertiría en la gran bomba del mercado invernal en caso de cerrarse, aunque parece en estos momentos algo imposible, mientras en Inglaterra aseguran que los blancos intentarán nuevamente su fichaje dentro de unas semanas.