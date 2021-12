Florentino Pérez da el OK y negocia por Eden Hazard: tiene precio

La situación de Eden Hazard en el Real Madrid apunta a no contar con solución, teniendo en cuenta que en las oficinas del Santiago Bernabéu ven con buenos ojos deshacerse del atacante belga en enero. La posible vuelta del atacante al Chelsea o su fichaje por el Newcastle o el West Ham son en estos momentos las opciones más probables para el futuro del ‘7’ merengue, con la directiva buscando estudiar todas sus opciones antes de tomar una decisión definitiva. El futbolista belga ha perdido protagonismo con Carlo Ancelotti, hasta el punto de convertirse en suplente habitual para el italiano, aunque según varios reportes el propio Hazard no se plantearía abandonar Chamartín al menos durante el mercado invernal, apostando por su continuidad para tratar de ganarse un sitio en el once blanco.

Pese a ello, Florentino Pérez ha comenzado a negociar su traspaso según ha confirmado The Sun desde Inglaterra, aunque el Real Madrid ha rechazado la primera propuesta del West Ham por el atacante belga por un valor cercano a los 20 millones de euros. David Moyes está interesado en hacerse con Eden Hazard para el gran equipo revelación de la Premier League esta temporada, a pesar de que los blancos piden más dinero para aceptar la propuesta de los Hammers. Desde la Casa Blanca han fijado el precio del belga en 50 millones de euros, aunque parece una cantidad difícil de conseguir teniendo en cuenta el actual momento de forma de Hazard.

En las oficinas del Santiago Bernabéu tampoco descartan la opción de una cesión hasta final de temporada con vistas a que Eden Hazard cuente con minutos y busque recuperar su mejor versión, dado que en el Real Madrid tendrá muy complicado encontrar esa continuidad teniendo en cuenta la explosión de Vinícius Júnior esta temporada. La posibilidad de regresar a Londres no termina de disgustar al futbolista belga, a la espera de tomar una decisión definitiva sobre su futuro durante las próximas semanas, con el mercado invernal en el horizonte y con Florentino Pérez comenzando conversaciones para sellar su salida definitiva de Chamartín, a pesar de que sus deseos pasarían por intentar ganarse un sitio en la segunda mitad de la temporada.

La situación de Eden Hazard es crítica en el Real Madrid con su salida ganando cada vez más enteros y con la primera oferta formal sobre la mesa del conjunto blanco, a pesar de que ha sido rechazada con vistas a continuar negociando con el West Ham. Las lesiones y los constantes problemas físicos han lastrado al belga desde su llegada a la capital española, por lo que podría terminar resignándose a cambiar de aires en busca de una nueva oportunidad desde cero, mientras Carlo Ancelotti por su parte continúa sin encontrar una fórmula con la que darle minutos al belga en su plan de rotaciones en la Casa Blanca.