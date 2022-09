Dani Alves escoge: Messi o Cristiano, el barcelonismo, perplejo

La leyenda del FC Barcelona, Dani Alves, ha hablado sin tapujos en el podcast de Efrían Velarde sobre su admiración por Cristiano Ronaldo. El ahora jugador del Pumas mexicano se ha confesado con alivio en el programa de su compañero de equipo: "Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía. Lo respeto mucho".

El futbolista de 37 años ha hecho hincapié en el trabajo diario del crack del Manchester United para alcanzar la cima del fútbol: "Cristiano demuestra para los que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir con los mejores".

Una rivalidad intensa

Precisamente, el astro portugués y el ex futbolista del Barça coincidieron en el campo durante la época más cruda de El Clásico. Alves aterrizó en el Camp Nou en verano de 2008, a la vez que uno de sus grandes mentores, Pep Guardiola.

Por su lado, Cristiano hizo lo propio en el Santiago Bernabéu durante la ventana veraniega de 2009. Un año más tarde, llegó el gran instigador de las tensiones vividas durante los duelos entre Barça y Real Madrid: José Mourinho. El portugués nunca dejó indiferente a nadie, pero contribuyó a una rivalidad más intensa.

En el marco de ese distanciamiento entre eternos rivales, Alves ha reconocido una polémica jamás contada acerca de una gala del Balón de Oro: "Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un 'rifirrafe', yo saludé a todo el mundo y Cristiano no me saludó por lo que estaba generando el Barça-Madrid afuera".

Las diferencias entre Cristiano y Messi

Alves también ha comparado a los dos futbolistas más grandes del siglo hasta la fecha: Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Respecto al argentino, ha aseverado que "nació con un talento nato". Por ello, el defensor internacional con la canarinha ha asegurado que "me acerco más a Cristiano por el trabajo, no por el talento".

Así, las últimas declaraciones de Dani Alves demuestran que la rivalidad se queda en el campo. Más allá de los terrenos de juego prevalece el respeto y la admiración entre grandes futbolistas.