De estrella a adiós inminente: Koundé llega y Umtiti se va, nuevo club

Jules Koundé y Andreas Christensen son los dos fichajes que el FC. Barcelona ha realizado en este mercado de fichajes para reforzar el eje de la defensa de cara al año que viene. La intención de Xavi Hernández es la de rodearse de hombres de confianza en una posición tan delicada con es la zaga, y por eso, una de las prioridades del de Terrasa este verano era la re renovar esas posiciones. Tenía claro que debían llegar mínimo dos hombres, y así ha sido, y dar salida a otros dos, Clement Lenglet y Samuel Umtiti.

El primero ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Antonio Conte en calidad de cedido y el segundo cada vez está más cerca de abandonar el Camp Nou, ya que, al interés del Rennes en el central francés, se le ha unido también el Olympiakos griego, con el que ya se encuentras en negociaciones, tal y como afirma ESPN. El central francés prefiere jugar en el conjunto galo, pero si no consigue convencer a la junta directiva de que su estado físico es fiable, principal escollo al que se enfrenta el FC. Barcelona y por el que no ha cerrado aún su traspaso, no le quedarán muchas más ofertas que la del club heleno.

Samuel Umtiti llegó al FC. Barcelona procedente del Olympique de Lyon a cambio de 25 millones de euros en el verano de 2016. Su misión era la de hacer olvidar de una vez por todas a Carles Puyol, retirado en el año 2014, y formar una pareja de centrales inexpugnable con Gerard Piqué. En poco tiempo consiguió hacerse con la titularidad dejando en el banquillo a Thomas Vermaelen, Jeremy Mathieu y relegando de las funciones de central a Javier Mascherano.

Su progresión iba cada vez más en aumento y su momento culmen de la carrera fue el verano de 2018, donde consiguió llegar al estrellato al proclamarse campeón del mundo con la selección francesa en el Mundial de Rusia. Tras ello, comenzó la caída del central galo, una lesión en la rodilla izquierda le hizo pararse varios meses y tras su vuelta nunca volvió a ser el mismo, su físico decayó, los entrenadores lo sabían y dejaron de contar con él. Ni Valverde, ni Setién, ni Koeman, ni Xavi han conseguido recuperarle y las interminables recaídas durante más de 2 años le han lastrado por completo.

Ahora, Samuel Umtiti busca una nueva oportunidad lejos del Camp Nou, sabe que no tendrá ni una sola opción de disputar un solo minuto esta temporada con la camiseta azulgrana. El Rennes y el Olympiakos llaman a su puerta y ahora le toca a él decidir. Veremos qué acaba sucediendo.