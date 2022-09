De Lopetegui y Florentino al Atleti y Luis Enrique: España, en vilo

Cuando España iba lanzada en 2018, justo a las puertas del Mundial de Rusia, siendo una de las selecciones favoritas a llevarse el cetro, estalló una bomba que los aficionados de España no perdonaron a Florentino Pérez (ni al entonces seleccionador): el míster vasco confirmó su fichaje por el Real Madrid. Tal asunto fue visto por la Real Federación Española de Fútbol, al menos de puertas afuera, como una traición y el actual míster del Sevilla, que fracasó en el club blanco, fue destituido. ¿La consecuencia?, España se la pegó en la cita de citas. Quizá de ese error han aprendido en la RFEF y no exista un pronunciamiento claro al respecto, pero Luis Enrique no quiere oír hablar de su futuro más allá de Qatar, lo que lo liga directamente con el Atlético de Madrid, que lo ha fijado como objetivo posible para la 23/24.

Evidentemente es complicado saber si existen negociaciones en curso, lo que sí certificamos desde Don Balón es que el club colchonero sopesa abiertamente tal posibilidad ante los malos resultados del equipo rojiblanco. Es verdad que saben en la entidad madrileña que ‘quitarse de encima’ al Cholo Simeone es arriesgado y desde luego no será fácil para la afición, pero también se dan cuenta que tal vez su etapa está quemada.

Vayamos por partes. El fútbol actual vive de éxitos, de lo contrario las inversiones en el más alto nivel son infructuosas, al menos para clubs con gastos limitados, y el Atlético no es una entidad con financiación “infinita” detrás, como el City o el PSG, por eso ha de mirar con lupa sus pasos, que no van bien. Y estas duudas no vienen de esta temporada, sino que tienen bastantes precedentes. Además, tengan en cuenta que Simeone es, de lejos, el entrador que más cobra del planeta.

Así las cosas, se juntan el hambre con las ganas de comer. O lo que es lo mismo, Luis Enrique está pensando en nuevos retos tras la Copa del Mundo, la RFEF también y el Atlético quiere dar un giro de timón; con todo ello junto, los colchoneros o tal vez el entrenador asturiano o quizá la misma Real Federación Española de Fútbol den, llegado el momento, el paso para hacer confluir el fichaje de Lucho por el Atlético. Esta vez ese anuncio no se producirá antes ni durante el Mundial, como sucedió con Florentino y Lopetegui, ni siquiera seguramente tampoco antes de que acabe la temporada, pero los primeros pasos están dados, esté al corriente o no Simeone.