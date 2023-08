Deco y Mateu Alemany más cerca del crack para llenar Montjuic: Ansu y Pochettino no lo entienden

Joao Félix está más cerca del Barça que nunca porque las negociaciones entre el Atlético de Madrid y los azulgranas avanzan. Una cesión por un año sería la fórmula que ambas entidades estarían tratando en estos momentos.

El futbolista rojiblanco dejó muy claro el pasado 18 de julio, en declaraciones a Fabrizio Romano, su deseo de jugar en el club culé: “Me encantaría jugar en el Barcelona. Siempre ha sido mi primera opción y me gustaría fichar por el Barça. Siempre ha sido mi sueño desde que era niño. Si pasase, sería como un sueño hecho realidad”.

Después de esas polémicas palabras, que no sentaron nada bien entre la afición del Atlético de Madrid, la situación de Joao Félix solo ha empeorado, aunque según la información de Gianluca Di Marzio, ya hay negociaciones abiertas entre los clubes para una cesión. La cifra que tendría que pagar la entidad azulgrana sería de entre siete y ocho millones de euros, por un año. Una operación, que en caso de cerrarse, se produciría en los últimos días de un mercado de fichajes en el que el FC Barcelona aún necesita dar salida a jugadores como Lenglet y Dest antes de poder completar llegadas. Aunque la pieza que puede facilitar que el portugués sea culé es Ansu Fati. Si el internacional español mantiene la intención de dejar el club del que es canterano, jugar a la órdenes de Simeone y compartir equipo con Griezmann podría ser un escenario donde volver a su mejor versión futbolística, pero esta cesión acabaría con esa opción.

Laporta quiere un crack

El presidente culé lleva buscando desde el inicio del verano un gran jugador que ilusione a la afición y sirva de reclamo para aumentar los ingresos y la venta de entradas, algo fundamental ante la delicada situación económica de su club. Aunque Xavi Hernández no parece estar demasiado conforme con la posible llegada de Joao Félix, el entrenador daría su brazo a torcer si se cierra primero la incorporación de Joao Cancelo, que si es la opción número del técnico en cuanto a fichajes.

La aventura del jugador del Atlético de Madrid lejos del Metropolitano, no salió bien. En el Chelsea tuvo el protagonismo necesario para poder brillar, pero no fue capaz convertir sus buenas jugadas y movimientos en goles que permitiesen al conjunto ‘blue’ salir de la delicada situación que atravesó durante toda la temporada pasada, llegando a quedarse sin participar en competición europea. Su rendimiento no fue destacable, y por ello, Pochettino lo tuvo mucho más fácil para no intentar ficharle durante el verano.