De ser el niño maravilla del Barça a decepcionar mucho a Xavi, De Jong y Gündogan, pero no se vende

Todavía tiene 21 años de edad, pero son ya varias las temporadas que lleva Pedri González asentado en la primera plantilla del FC Barcelona y, para desgracia de los culés, el tinerfeño no está atravesando su mejor etapa nivel individual.

Es cierto que con tan solo 19 años el futbolista español comenzó a mostrar un abanico de virtudes que no tardaron en convertirle en una pieza indiscutible de proyecto culé y en ganarse una renovación por todo lo alto con el club, pero la cadena de lesiones sufridas desde entonces ha resultado tremendamente perjudicial para él.

A pesar de que Pedri sigue disfrutando de la entera confianza de Xavi Hernández y su puesto titular, por el momento, no corre riesgo, el jugador ha perdido mucha capacidad para marcar el el ritmo de los partidos como normalmente acostumbraba a esto y, en consecuencia, está provocando que el Barça tenga muchas más dificultades para dominar los encuentros.

Y no deja de resultar sorprendente esto porque Pedri, quien durante las últimas temporadas ha estado catalogado como el ‘niño maravilla’ del club, cuenta en el centro del campo con dos aliados de primerísimo nivel como son Ïlkay Gündogan y Frenkie de Jong, dos jugadores que, en contraposición al canario, sí que están rindiendo de forma satisfactoria.

Es más, se puede afirmar que De Jong y Gündogan son de los pocos jugadores de la plantilla de Xavi cuyo nivel no ha decaído de forma estrepitosa desde que comenzó la campaña, siendo este el problema que justifica derrotas como la encajada el pasado domingo ante el Girona.

Hay que destacar también que ni mucho menos Joan Laporta y Xavi contemplan la venta de Pedri por no estar ofreciendo el jugador de 21 años el rendimiento que cautivó a los aficionados culés hace no mucho tiempo atrás, pero las dudas comienzan a rodear peligrosamente la figura del futbolista y, teniendo el técnico varias alternativas a su disposición para buscar una solución, podría no tardar el técnico en relegar al banquillo a Pedri si este no revierte la situación con la menor brevedad posible.

El próximo choque que tendrá que disputar el Barça será a domicilio ante el Royal Antwerp, este miércoles, para cerrar la fase de grupos de la Champions y, con la clasificación a octavos de final del torneo ya en el bolsillo, previsiblemente Pedri no será titular, pero el próximo sábado el equipo vistas Mestalla, un campo siempre complicado, y esta será una prueba de fuego para que el español intente poner fin a esta discutible dinámica que tanto está decepcionando.