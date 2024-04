De una tumba en el Bernabéu al verdugo de Xavi: ojo al desenlace terrorífico de mayo en Montjuic

El mazazo de caer ante el PSG en Montjuic ha sido tan intenso en can Barça que las dudas brotan desde muchos ángulos en la ciudad condal, el primero y más inmediato es el del calendario de LaLiga EA Sports. Y es que no podría venir en peor momento la eliminación; si a nivel deportivo y económico el revés es descomunal, el Santiago Bernabéu y Míchel pueden convertirlo en un infierno.

El Clásico o la llave de más dudas

La visita al Santiago Bernabéu puede servir para lamer heridas en can Barça, sí, pero también para hacerlas más profundas y que supuren hasta límites insospechados. Y es que piensan algunos que las escasas opciones de ganar LaLiga es lo único que puede perder el Barça en el coliseo blanco, pero eso no solo no es verdad, sino que deja entrever otro destino que ya huele a peligro y gordo.

Y es que el calendario depara al Barça importantes retos con un rival directo en medio del camino. Es verdad que el Girona perdió en su visita al Metropolitano y que eso les ha dejado a cinco puntos del Barça en la tabla, pero también es cierto que si el Madrid hace un favor al equipo que dirige Míchel, curiosamente uno de los posibles recambios de Xavi, el Girona tendrá una posibilidad de aprovecharlo.

El Barça se enfrenta al Madrid este domingo (21.00, hora española) para después visitar Mestalla, un campo siempre complicado ante un rival, el Valencia, que se juega estar en Europa, y después visitará Montilivi, donde el Barça puede perder algo más que el golaveraje. Por ejemplo, si la distancia entre ambos equipos se reduce, el equipo rojiblanco, que le tiene ganada la marca personal al Barça, al que doblegó 2-4 en Montjuic, podría pasarles en la tabla y una tercera plaza no es anecdótica, ya que solo los dos primeros jugarán la Supercopa de España la temporada que viene, y eso, de concretarse, supondría otro revés económico y deportivo para el Barça, uno que no se puede permitir.