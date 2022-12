Decisión drástica del Atleti con João Félix y Simeone: 2x1 histórico

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha dejado clara la versión del club con respecto a Simeone y João Félix, que se hallan no solo en polos contrarios en el club madrileño, sino en completa oposición en filosofías de juego. Por un lado, Marín reconoció a TVE que João Félix muy probablemente abandone el club en enero, además dijo que Simeone poco menos que se quedará lo que resta de temporada; después, ya veremos.

Sobre el portugués comentó al citado medio que “lo razonable es pensar que saldrá, aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador”. Del míster comentó sobre su futuro: “¿Qué pasará en el futuro? Ni Diego ni nosotros lo sabemos, y tengo que repetir que los dos hemos crecido mucho”. Dicho lo cual, la desastrosa eliminación de La Roja ante Marruecos, su creencia reverencial por la idea de juego de Luis Enrique, es quizá ahora la paradoja que sacude el futuro rojiblanco.

Por un lado, España ansía cambiar algo un guion que ya no funciona desde 2010, básicamente porque ya no están los mejores que hacían posible ese fútbol de posesión total, pero tampoco los que ejecutaban y complementaban: Villa, Puyol, Sergio Ramos… Por otro, el Atleti, por el tipo de jugador que posee en su plantilla, por los fracasos deportivos del club, quiere pegar un viraje a su futuro, solo que Simeone bloquea ese cambio: no es fácil acabar con el argentino de forma armónica y satisfacer al aficionado del Metropolitano.

Sin embargo la salida de Luis Enrique de España favorece que ambas cosas, la salida de João en enero, que ya es inevitable (aunque aún puede haber sorpresas si nadie pone esos 120 millones por él), y la de Simeone, puedan suceder a la vez. Una, como decimos podría ocurrir en el mercado de invierno, la otra en verano. Solo falta el sí de Luis Enrique y la venta del portugués para cerrar el contrato de Simeone y, con ello, formar un proyecto desde cero a ojos de Lucho. España huye hoy de una filosofía que desean en Madrid; el cambio de cromos está al caer y resulta hasta natural. Vida y muerte de dos ciclos; uno por otro. Gil Marín apuntilló esta idea, advirtió sobre Luis Enrique: “A mí me gusta mucho, en lo personal y en lo profesional”, y esta vez, el consejero no está solo en su opinión en la grada rojiblanca…