Deco erró y se lo traga, Xabi Alonso lo retrató y Míchel logra enfrentar a Florentino a su pasado

Real Madrid y FC Barcelona -por ahora, por ese orden- van a estar ahí en la lucha por los dos primeros puestos de LaLiga EA Sports, posiblemente el Atlético de Madrid ande cerca, sin embargo, cabe preguntarse dónde estará quien hizo sufrir la segunda plaza al Barça en la pasada temporada y le arrebató al Atleti la tercera, es decir, un Girona que además de ser un incordio para los dos gigantes españoles, juega (y bien) con nombres relacionados con culés y merengues.

Un fichaje de relumbrón… con eco en Madrid

La confirmación del fichaje de Donny van de Beek por el Girona, firmando hasta 2028, cierra un capítulo muy oscuro en la carrera del jugador neerlandés, que estuvo muy cerca del Santiago Bernabéu, tanto que tenía un contrato listo con Florentino Pérez, y acabó yéndose al Manchester United, donde nunca se encontró. Esto como es lógico, este salto a España supone una oportunidad única para el ex (también) del Ajax y que lo va a poner cara a cara con los blancos, donde perfectamente podría haber sido compañero de Vini, Bellingham o Camavinga.

Los rojiblancos, una pesadilla para el Barça

En lo referente al Barça y más allá de lo deportivo, donde el Girona fue un auténtico tormento para los culés, a los que no solo ganó los dos partidos de liga, sino que lo hizo goleándolos, el fichaje de Van de Beek supone cerrar la puerta a la salida en esa dirección de Oriol Romeu, un jugador que los culés se empeñaron en quitar al vecino catalán, ha fracasado en el FC Barcelona y, ahora, posiblemente se quede en can Barça (tiene contrato).

Y no solo eso, el Barça, que quiso recular con Romeu sobre la marcha de la 23/24 tratando de fichar a Aleix García vio como no solo no conseguían al jugador internacional con España, sino que este elegía al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Así, sin Aleix, con Romeu en las filas de Flick y sin solución a la vista con él y con Van de Beek en las de Míchel, el Girona ya vuelve a ser un incordio para Barça y Florentino Pérez, veremos hasta qué punto le sale bien.